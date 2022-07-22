雪霸蓋油婆蘭、瓢簞2山屋 預計10、11月中旬可使用

雪霸國家公園管理處將分別興建油婆蘭避難山屋、瓢簞避難山屋，希望提供更好的登山品質給攀登這兩條路線的山友，為配合空勤總隊的吊掛期程，8、9月間兩處營地將以直升機運補材料，營地停止山友申請使用，待運補結束後再公告開放。

雪霸管理處指出，配合政府開放山林政策提供便民服務，管理處檢視轄區登山步道現況，優先擇定油婆蘭及瓢簞營地興建避難山屋各一座，希望提升園區登山服務品質，目前2座避難山屋都已完成假組立，所有建材也已打包，配合空勤總隊吊掛訓練期程，將分別在8月、9月辦理避難山屋吊掛、直升機材料運補作業。

作業期間武陵路部分時段將進行交通管制，屆時位於直升機航道下方活動的山友請注意自身安全，如吊掛及施工順利，油婆蘭山屋約在10月中旬、瓢簞山屋約在11月中旬可供山友使用。

雪霸管理處表示，油婆蘭營地預定8月1日至31日進行山屋及材料運補吊掛，期間內如已獲得營地入園紮營許可的民眾請先取消前往，或暫時改紮營於推論池，但如果安排要去小劍山的山友請注意，路途較遠。