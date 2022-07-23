湛藍海水下的美麗世界 台灣熱門潛水區域都在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「潛水區域」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大熱門潛水區域。

閒暇無事的夜晚，與另一半出門約會時不知道該去哪裡晃晃嗎？不妨一同去看看夜景吧！台灣其實有許多適合觀賞夜景的好地方，與情人一同沈浸在璀璨星空、閃爍燈海的絕美景色中，光想像起來就覺得好浪漫！

想要海龜看到飽就來「小琉球」 「綠島」海底郵筒竟是世界之最

▲ Top5潛水區域 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

是想一睹美麗海底世界，許多民眾會選擇離開台灣本島，前往離島地區，放鬆享受悠閒的假期時光，其中「小琉球」因為有著海龜徜徉其中，因而有許多的討論聲量，如「美人洞海龜超多，有夠壯觀！」、「如果水性好，可以挑戰花瓶岩那邊，簡直海龜看到飽」等等，不過海巡署也提醒，遊玩之際記得保持距離，因為海龜屬於保育動物，千萬不要觸摸，以免吃上罰單。

而位於台東東外海的「綠島」、「蘭嶼」也是許多潛水愛好者的口袋名單之一，其中綠島有世界最深的海底郵筒，因此有許多遊客慕名前來，就有網友說「超酷的體驗，回家就收到來自海底的信」、「郵筒邊的豆丁海馬超可愛的」等等。而說到蘭嶼潛水，則是有個不可錯過的世界級潛點「八代灣沈船」，1983年的貨輪沈沒於八代灣，到如今已長滿珊瑚礁，造就了著名的沈船景觀，吸引許多潛客朝聖。

澎湖的「南方四島」則是近幾年受到許多關注的潛水區域，由於環境獨立罕有人煙的緣故，水域都維持著天然原始的樣貌，其中紫色鹿角珊瑚礁所形成美景，成為許多網友嚮往的景點，紛紛表示「從船上就能看到了，水超清澈的」、「紫色一片好像童話故事喔」等。而若不想搭船或飛機前往離島，其實在屏東的墾丁也是潛水的聖地之一，珊瑚礁景色也絲毫不遜於其他區域。

看完了網友的留言與分享後，你是否也想一窺美麗的海底景色，那不如趁現在趕緊出發，來趟海底之旅，親自一覽台灣美麗的海底世界吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》