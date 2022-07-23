豔陽高照熱翻天 網友熱議的五大消暑撇步報你知！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「消暑撇步」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大消暑方法。

日頭炎炎曝曬，走在太陽底下都快要融化，電風扇吹不夠涼，冷氣開整天電費帳單又爆表怎麼辦？連日高溫，社群討論區便出現不少網友請益有效的消暑良方，以下便列出網友熱論的五大消暑撇步，快看下去一起清涼一夏吧！

網推去暑飲食最降火 夏日水上活動必不可少

▲ 網友熱議Top5消暑撇步 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

夏日高溫令人吃不消，網路上便出現不少有關消暑方法的討論，而觀察網友文本可發現，最受歡迎的便是靠「飲食」來降溫。日前有人上網請益夏日吃什麼才能消暑退火，引起網友廣泛討論，就有人提到「白菜、絲瓜、黃瓜等祛暑益氣、生津止渴之物可以多食用」，或是「多吃些退火消暑的食物，如綠豆、冬瓜」，認為這些食材具清暑、祛濕的效果，另外也有人表示可避免重口味食物，「調味上以清爽、少油、少鹽為主」，更有助於解暑。

而夏日該如何解渴？日前就有網友於討論區發文詢問「最能代表夏天的飲料?」，引起社群熱烈迴響，便有網友大推「青草茶，退火，深受長輩歡迎」，或如「檸檬愛玉、酸梅汁、西瓜汁」等，都被評為是「夏天最愛」。

除了飲食之外，「水上活動」也不失為避暑的好方式，例如近期於社群上颳起旋風的SUP立槳，或是去水上樂園，還有進行衝浪、潛水等水上娛樂活動，均受到網友大力推薦，表示「夏天就是要泡在清涼的水裡」、「夏天天氣很好很適合潛水，水中能見度高」等，期待藉由水上活動來擺脫夏日的燥熱。最後在日常生活方面，「穿著淺色或涼感衣物」也是網友力推的降溫妙招，提到「怕熱的真的要試試涼感衣」、「夏天我都穿淺色衣服比較涼」等。

夏日高溫容易令人無精打采，你是否也想好了今夏的抗暑對策了呢？不妨試試上述網友分享的各式消暑妙招，跟夏日惱人的濕黏不適說拜拜！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》