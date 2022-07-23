寵愛升級現省萬元！微星寵粉節 百萬旅遊金加碼送

↑微星寵粉節登場，提供粉絲豐富的寵愛升級優惠方案。 圖／微星科技提供

全台粉絲看過來，繼上次618購物節開出銷售紅盤，全球電競、創作與商務筆電領導品牌MSI為回饋廣大粉絲支持，宣布「微星寵粉節」登場，7/14-8/31活動期間推出全通路優惠，精選多款熱銷筆電最高現省萬元，還加碼百萬回饋，只要購買指定款筆電，登錄送最高NT$3,000美食旅遊金！電競、商務系列筆電再送專業耳機，不僅寵愛升級，豐富的體驗活動更是為粉絲量身打造，寵粉無極限！

一日店長超人氣 魅力引爆光華新天地

↑「微星寵粉節」見面會邀請知名甜美實況主依渟(ET)到光華數位新天地擔任一日店長。 圖／微星科技提供

上個周末，「微星寵粉節」的見面會在光華數位新天地登場，活動時間還沒到，現場就已湧入不少粉絲，只為能一睹甜美實況主依渟(ET)的魅力，擔任微星一日寵粉店長的依渟，一登場展現超高人氣，舉手投足間，粉絲眼裡滿滿愛心，更有粉絲在現場大呼：「真的是太可愛了!!!」

不僅現場跟粉絲一同使用效能強悍的MSI電競筆電暢玩對戰遊戲，主辦單位這次也安排了有獎徵答活動，答對問題的幸運粉絲，就可以獲得偶像親手送出的獨家小禮物-專屬點心盒，還能近距離合照，從現場粉絲臉上充滿藏不住的笑意就知道，能跟偶像充滿粉紅泡泡的午後美好時光，真好!

↑粉絲爭相到場，只為一睹超人氣店長的吸睛魅力。 圖／微星科技提供

↑不少幸運粉絲拿到獨家的小禮物，見面會當天滿載而歸。 圖／微星科技提供

購買指定筆電登錄送百萬美食旅遊金 專業耳機

沒趕上周末體驗會和寵粉見面會嗎？不用擔心！MSI特別準備「百萬美食旅遊金」尊寵粉絲，活動期間凡於官方授權實體經銷門市或購物網選購指定款筆電，登錄送最高3000元美食旅遊金！電競、商務系列筆電再加送市價1,690元專業耳機，數量有限，送完為止。

↑MSI準備百萬美食旅遊金寵愛粉絲，購買指定款筆電登錄最高送NT$3,000。 圖／微星科技提供

寵愛升級！多款熱銷筆電 最高現省萬元

後疫情時代打造行動辦公、學習空間，快趁「微星寵粉節」升級換新機！活動精選電競、創作者、商務系列等多款熱銷筆電，可享超值寵愛回饋價，最高現省萬元，不管是高續航、高性能與高品質完美影音呈現和遊戲體驗，皆能輕鬆入手。

Stealth GS77電競筆電機身以黑色磨砂全金屬打造，並以稜角分明的設計呈現，使外觀看起來更加輕薄；CNC一體成型技術打造，搭配強化設計的合金轉軸處穩固連接著螢幕，使整體耐用性更加提升。搭載Intel® Core™i9-12900H處理器及GeForce RTX™ 3070筆記型電腦GPU，搭配Cooler Boost 5全新酷涼散熱系統，能完整發揮極致效能。

既然是電競筆電，續航力跟聽覺享受，更是兩大關鍵，99.9Whr大容量電池能提供長時間的續航力、與世界知名音響大廠Dynaudio攜手打造六揚聲器音響系統，為使用者帶來更分明立體的聲音效果，機身更搭配紅外線FHD攝影機及MSI降噪鏡頭，能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現高品質的影像畫面，纖薄黑魂的低調質感設計結合不妥協的極致效能，為筆電帶來全新風貌。Stealth GS77指定款原價NT$98,900，寵粉節優惠價NT$89,900，再加碼送專業電競耳機(市價NT$1,690)，登錄再送美食旅遊金$2,000！

↑Stealth GS77電競筆電纖薄黑魂的低調質感設計結合不妥協的極致效能，微星寵粉節購買現享優惠價！ 圖／微星科技提供

專為電競精英部隊打造的超強射擊武器Crosshair 17，採用全新第12代Intel® Core™ i7處理器與GeForce RTX™ 30 70筆記型電腦GPU，絕佳組合帶來終極致勝的飆速效能！外觀以科幻氛圍的異色幻想作為設計核心，融入如科技實驗室艙門般的設計線條，以及充滿生化風格的科幻色彩與符號設計元素，打造前所未見的酷炫未來感，硬體更加上獨家炫彩光譜電競鍵盤1.7mm舒適鍵程、高辨識WASD按鍵群和獨立數字鍵，「內外助攻」讓玩家於遊戲中保持高飆速效能與神走位！

不只如此，Crosshair 17的17.3吋超大高畫質螢幕，和360HZ極速更新率，讓玩家擁有細緻流暢的遊戲畫面，一開機便傲視群雄！活動期間Crosshair 17指定款原價NT$56,900，寵粉節優惠價NT$47,900，同樣加碼專業電競耳機(市價NT$1,690)，登錄再送美食旅遊金$1,000！

↑為精英部隊精心研發的射擊武器Crosshair 17，外觀以科幻氛圍的異色幻想作為設計核心。 圖／微星科技提供

鍛造刀鋒般的製程工藝、獨家紅色背光鍵盤、支援播放Hi-Res高解析音樂、搭載GeForce RTX™ 3060筆電GPU和 IPS等級窄邊框電競面板等為專業玩家量身打造，幫助玩家在戰場上克敵制勝，更帶來頂級效能及五感體驗的組合，身為專業粉絲的您一定知道是誰，沒錯，就是電競筆電「龍魂之刃」Katana GF66，指定款原價NT$47,900，寵粉節優惠價NT$36,900，還能把專業電競耳機(市價NT$1,690)帶回家。

↑為玩家量身打造的「龍魂之刃」Katana GF66提供飆速遊戲效能，寵粉節降萬元寵愛粉絲，只要NT$36,900。 圖／微星科技提供

想要在各種場合都能格外亮眼、如魚得水，那您一定不能錯過商務筆電Modern 14，以輕量鋁合金材質打造，極致纖薄、多彩顏色、俐落設計，完美展現專屬的現代時尚風格，機身擁有2個 USB-A及1個 Thunderbolt 4埠，支援40Gbps資料讀寫速度及快速充電功能，HDMI輸出埠、micro SD讀卡槽讓您隨時能投影、儲存精彩影像，更支援播放24 bit/ 192kHz高解析音樂，任何時刻都能聆聽前所未有的優異音質！

Modern 14以人體工學為設計理念，優化的1.5mm鍵程與背光鍵盤設計，提供使用者舒適的回饋力道以及流暢使用體驗，更符合MIL-STD 810G軍規等級標準進行測試，擁有高品質的穩定性與耐用度，是專為行動工作與遠距學習打造、帶來極大化效率便攜配備的最佳配備，活動期間指定款原價NT$35,900，寵粉節優惠價NT$26,900，登錄再送美食旅遊金$1,000！

↑Modern 14商務筆電以輕量鋁合金材質打造，寵粉節現省近萬元只要NT$26,900。 圖／微星科技提供

微星寵粉節8月還有三場限定體驗活動，8/5-8/7在華山1914文化創業產業園區、8/13-8/14在台中NOVA資訊廣場(英才路側)、8/20-8/21在竹北大遠百廣場，時間為1200-2100，想瞭解最新款電競、創作者與商務筆電的粉絲們千萬別錯過，詳情請見活動官網。

MSI微星科技中文官網MSI微星科技臉書粉絲團