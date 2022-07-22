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比利時16歲獨駕飛行員抵台 松山機場姊弟跨時空合影、獲贈珍奶

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
16歲比利時少年Mack Rutherford正挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，今日下午抵達松山機場，在機坪與去年底環球飛行的姐姐Zara的人形立牌合照。圖／民航局提供
16歲比利時少年Mack Rutherford正挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，今日下午抵達松山機場，在機坪與去年底環球飛行的姐姐Zara的人形立牌合照。圖／民航局提供

16歲比利時少年Mack Rutherford正挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，在亞洲各國周遊，並於今天下午13時58分飛抵松山機場。松山機場也準備特製T恤、珍珠奶茶來接待，並展現創意製作了其姊姊Zara的人形立牌，讓姊弟倆在停機坪合影留念。

Mack抵達松機後，即依照我方防疫規定，搭乘防疫巴士前往防疫旅館。上車前，他穿上松機特別為他製作的T恤，在機坪與去年底環球飛行的姐姐Zara的人形立牌合照。工作人員也為他獻上最有台灣味的歡迎禮物—珍珠奶茶，讓他帶到旅館享用。

民航局說，明天一早，Mack將離開台灣，松機工作人員也將為他獻上最有台灣味的祝福「綠色乖乖」，期許他一路飛行平安，完成環球飛行的壯舉。

16歲比利時少年Mack Rutherford正挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，今日下午抵達松山機場，在台灣住宿一晚於明日飛離台灣。圖／民航局提供
16歲比利時少年Mack Rutherford正挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，今日下午抵達松山機場，在台灣住宿一晚於明日飛離台灣。圖／民航局提供

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