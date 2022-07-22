熱炸！氣溫高1度出油增加10%！爆款「去屑油切」洗髮精如「頭皮冷氣機」，洗1天撐2天

日頭赤焰焰，台灣許多地區氣溫已飆破38度，熱到凍未條！不僅出門活動一下就會滿身大汗，夏日的頭皮問題更是讓人崩潰到不行，時值中元節，許多民眾在採買供品時，也會為自己挑選適合的洗髮精，因此近期頭皮類的洗髮精在賣場詢問度明顯飆高。

夏日天氣屢創高溫，近期頭皮類的洗髮精在賣場詢問度明顯飆高。 (圖／黃行彬 攝影)

醫師：夏天氣溫每高1度，出油就會增加10%在台灣潮濕悶熱的夏天，頭皮油屑癢全報到！頭油不只讓人感到黏膩不舒服，頭油阻塞毛囊還有可能導致掉髮。究竟該如何保養頭皮，才能有效讓各式頭皮問題退散?皮膚科醫師黃政傑解釋：「根據研究，氣溫每高1度，出油就會增加10%，沒用對洗髮精只會越洗越油！頭皮就像頭髮的土壤，不健康的頭皮會讓頭髮進入睡著的狀態，還有可能衍生掉髮困擾。」

皮膚科醫師建議民眾選擇大品牌、有研發團隊做過臨床測試的洗髮精。 (圖／黃行彬 攝影)

就像自帶一台頭皮冷氣機！網友好評推爆「去屑油切瓶」如何選擇適合的洗髮精?皮膚科醫師說明：「建議選擇有高活性抗屑成分、溫和不刺激頭皮、大品牌、有研發團隊做過臨床測試的洗髮精。」最近有不少消費者發現海倫仙度絲經典系列清爽檸檬款「去屑油切瓶」，在賣場架上默默成為熱銷王，也有各大社團網友激動淚推，表示：「身為細軟髮，夏天真的很怕瀏海直接變成條碼貓(服貼在額頭)，但用這個以後，頭皮出油減少很多，瀏海根根分明鬆鬆的樣子好喜歡」、「洗一天可以撐兩天」、「一瓶750ml超大容量，買一瓶全家洗，爆高CP值！」。

甚至有人說，自己去家樂福買來使用後，頭皮暑氣全消，就像自帶一台頭皮冷氣機般持久清爽，油膩膩的狀況完全不見了，戴過安全帽一樣清爽！據了解，專研頭皮養護超過60年的海倫仙度絲，擁有千位醫師認證，這款「去屑油切瓶」不但能長達72小時控屑止癢，幫助油水平衡，頭皮保濕鎖水，還含有薄荷精油和檸檬香氣，洗完立刻感受到頭皮會呼吸 ！

(左)使用前頭皮出油、頭屑狀況嚴重；(右)使用「去屑油切瓶」後頭皮清爽頭屑減少。 (圖／黃行彬 攝影)

除了清爽檸檬款「去屑油切瓶」，同系列小蒼蘭香氛洗髮精「油切香香瓶」也十分受到「香」民們擁戴，許多網友大推：「洗完頭皮真的有種呼吸清淨感」、「我男朋友說我頭油味不見了，洗完頭隔天都還能聞到小蒼蘭的香氣」、「輕輕隨手一撥就好香，像是天生就會撒嬌的持香髮絲」。

頭皮保養也要量身訂製，關鍵在於「分級護理」而針對頭皮癢、雪花肩、過去曾用過抗屑洗髮精也不見改善的朋友，皮膚科醫師指出：「每個人的頭皮狀況不同，如果你是乾性頭皮，卻選了一個去油力太強的洗髮精，就會越洗頭皮越乾，建議先觀察自己的頭皮類型，再選擇適合自己的洗髮精。」

為了有效解決不同程度的頭皮問題，海倫仙度絲依據「分級護理」的觀念推出訂製洗髮精—科研去屑，上市以來網路聲量極高，吸引不少網友留言討論：「覺得頭皮洗完很乾淨，去油止癢很有效，想說可以當頭皮護理每天洗」、「我覺得不錯耶，我自己如果用到那種會讓頭皮很乾澀的洗髮精，就會癢到不行，但洗這罐就沒事！」、「是我目前用過最有感的止癢洗髮精。」

(左)使用前頭髮出油扁塌、頭皮泛紅；(右)使用訂製洗髮精—科研去屑後頭皮清爽、頭髮蓬鬆不乾澀。 圖片經授權提供：Emily(備註請見文末)

進化版訂製洗髮精—科研去屑在各大社團獲網友好評。 (圖／截自FB社團)

海倫仙度絲訂製洗髮精—科研去屑是由專業醫師團隊研發，將頭皮問題分級，提供「客製化」配方；突破性「高活性去屑抵禦因子」能深入頭皮根源，讓難搞的頭皮乖乖聽話，同時溫和無藥性、沒有添加矽靈，天天洗頭也能安心使用，好用的程度讓它上市後銷量直破千萬瓶，在家樂福更一度賣到缺貨。

海倫仙度絲訂製洗髮精—科研去屑，上市後銷量直破千萬瓶。 (圖／黃行彬 攝影)

中元節囤貨季，家樂福兩件特價省更多趁著中元節囤貨季，家樂福祭出限定優惠，讓大家在採買中元普渡供品時，就能順手掃貨一波，有感沁涼還能省荷包。即日起到8月16日，到家樂福購買海倫仙度絲經典瓶，兩件只要特價$598。無論是想要熄滅夏日頭頂上的無名火，或是輕鬆解決拜拜完殘留在頭髮上的味道，都能到家樂福一站購足適合的洗髮精，保養頭皮暢快舒爽放鬆，還你一個清爽不黏膩的夏天。

Emily圖片出處：https://reurl.cc/eOvLVj