8月加碼補助上路!臺中推「平價生養」禮包 疼愛父母

臺中市平價生養政策，減輕育兒負擔，讓年輕爸媽更實質有感。 圖／臺中市政府 提供

「每一個孩子，都是上帝牽著手來到這個世界的，一個新生命的到來，代表著一份祝福、一份喜悅、一份禮物」。

年初至今，有不少新生兒在台中出生，正巧趕上市府增加生育津貼補助，太平區的民眾吳先生就表示，他的第一個孩子是元旦寶寶，本來以為會在跨年夜就出生，還好孩子很會挑時間；另一位寶寶1月生的林媽媽則打趣地說：「在台中生小孩，真的會帶財。」她認為，提高新生兒生育津貼，對即將迎接人生新階段的家庭來說，無疑是劑強心針。

「台中111，幸福大升級！」為了支持育兒家長，讓年輕人願生敢養，今年起，台中市生育津貼由1萬元加碼到2萬元，社區公共托育家園月費也從原本的1萬元調降為7千元，搭配8月上路的「提高育兒津貼」、「增加托育補助」、「就學費用再降低」，組合成「平價生養」大禮包，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽所受到的「疼愛」更實質有感。

台中市實施平價托育政策，平均負擔托育費用佔家庭可支配所得為六都最低，家長負擔最輕鬆。 圖／臺中市政府 提供

自111年8月1日起，只要是家庭類別為所得稅率未達20%、中低收入戶及低收入戶，如果孩子是由父母自己或家人照顧、送托未加入準公共化的私立托嬰中心或保母，即可領取育兒津貼，金額將由現行3,500元提高至5,000元，另外，第2胎及第3胎以上幼兒也會再加發，第二胎可領6,000元、第三胎以上可領7,000元，申請育兒津貼的方式可以透過親送或郵寄，檢具申請表及應備文件向幼兒戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所提出，未滿5歲幼兒，家長也可透過教育部2至未滿5歲育兒津貼申請網站線上申辦。

托育補助則適用於未滿3歲幼兒，送托至公共化、準公共化保母及托嬰中心的家庭，同樣自8月1日起，幼兒送托公設民營托嬰中心/社區公共托育家園，補助金額從每月4,000元加碼到5,500元，第2名子女6,500元、第3名子女7,500元，依台中市社區公共托育家園月費7,000元來算，扣掉補助，等於家長每個月只需要付1,500元，負擔減輕不少；若是送托準公共化托嬰中心/居家托育人員，補助金額為每月8,500元、第二胎9,500元、第三胎10,500元，實際支付托育費用若低於托育補助額度，則依實際支付金額核付，補助只要檢具申請表及相關文件向托嬰中心或居家托育服務中心提出申請即可。

育兒津貼及托育補助一覽表。 圖／臺中市政府 提供

育兒津貼及托育補助一覽表。 圖／臺中市政府 提供

育兒津貼及托育補助一覽表。 圖／臺中市政府 提供

從出生到學齡前這段時間，是孩子身心靈、感官發展最快速的時期，孩子身體變化與心靈需求，一直到認知與感知的發展，父母的長期關懷與陪伴將發揮最關鍵的影響力，細心呵護幼兒的雙手背後，是名為平價生養的靠山，作為年輕爸媽最堅實的後盾，台中持續以實際作為，鼓勵年輕人願生、敢養！

(臺中市政府 廣告)