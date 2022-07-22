捕撈蟳蟹類新規8月1日生效 高市府海洋局將不定期巡視

為維護蟳蟹漁業行政院農業委員會月初公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，漁船捕撈的蟳蟹類甲殼長、寬限制增加1公分，更禁止捕撈受精卵抱於體外腹側的母蟹，此規範將在8月1日生效實施。

據農業委今年7月6日公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，漁船捕撈的蟳蟹類甲殼寬、長限制，除旭蟹維持未滿六公分外，其餘蟳蟹都增加一公分，每年8月1日起至12月31日止，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側的母蟹。

高雄市政府海洋局表示，為使蟳蟹類資源達到性成熟殼寬階段，以利自然環境繁衍生息，海洋局將不定期巡視漁港及魚市場攤販並加強宣導作業，呼籲漁友，共同珍惜海洋資源，讓蟳蟹類得以成長及繁衍生息。