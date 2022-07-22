最強女鬼在台南 觀旅局農曆7月推「陳守娘」行程秒殺

台南市觀旅局結合台南特有的鬼故事，在農曆7月舉辦4梯次的台灣最強女鬼導覽，線上報名一開放，100個名額在1天內就額滿。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，陳守娘流傳故事中的相關地點，如祀奉廣澤尊王的永華宮、孔廟節孝祠裡陳守娘的牌位等都能在導覽時親臨實地，也特別準備廣澤尊王加持過的平安符當參加禮，讓每位參加導覽的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安，一定不虛此行。

市府表示，台南除了是文化首都以外，各種豐富的民間故事，也是城市最重要的養分，最近南美館殭屍展引起轟動，也讓大家關注到台南在地的鬼故事，這些故事場景就發生在我們周遭，越本土越國際，希望透過這些特殊的導覽活動，讓民眾更深入認識台南。

為了確保參加民眾能留下最深刻印象，觀旅局舉辦試走，郭貞慧指出，這次先安排台灣最強女鬼稱號的陳守娘路線導覽，從陳守娘出生地出發，循著祂守節受辱，不甘枉死，和廣澤尊王鬥法，最後入祀節孝祠路線，深入感受故事的場景，也透過雙腳走讀，看看舊城區的前世今生。