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七夕脫單 台南月老「神助攻」、還有浪漫老派約會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
愛國婦人館二樓設有愛的算命體驗。記者吳淑玲／攝影
愛國婦人館二樓設有愛的算命體驗。記者吳淑玲／攝影

迎接七夕台南市政府文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，串連7座月老廟、12間精選飯店優惠、23條專屬約會遊程超過60處景點，以及商家消費優惠，並提供多達千份限量紀念品，還可抽台灣高鐵乘車票券，市長黃偉哲今天和7座寺廟月老一起亮相，活動23日本周六開跑，邀請大家到台南來場有「儀式感」的浪漫老派約會。

黃偉哲今與文化局長葉澤山、台灣高鐵旅遊事業處副總蕭冠群、7間月老廟宇代表、合作飯店與商家代表、地方民代等，共同出席活動起跑記者會。黃偉哲感謝台灣高鐵公司與南市府攜手合作，與旅宿、旅遊業者合作推出優惠活動，希望今夏有更多好朋友來台南，無論是一日遊、二日遊，甚至是慢活的一周遊，都是很棒的體驗。

台灣高鐵表示，與文化局聯合企畫「搭高鐵台南過七夕」，結合台南12家精選飯店及5家旅遊平台合作推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵全台最低的65折起優惠。此外，於台南七夕嘉年華活動期間，完成指定行動更可享「高鐵乘車券抽獎」活動。

黃偉哲表示，台南在七夕情人節前夕，為了促成更多美好姻緣，也特地「超前部署」，串連7間月老廟，更特別的是台南月老廟還有各別「分工」，從防小人、牽紅線、協助感情維繫等各面向，全方位守護天下有情人，歡迎大家來台南，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。

黃偉哲說，台南七夕嘉年華推出的一系列浪漫活動，農曆7月同時也是鬼月，台南還有當紅的南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展，更有許多宮廟，邀請全國民眾來台南，探求好姻緣，也探訪好的文化、古蹟，除了各大月老廟值得探訪外，也可以來拜拜媽祖、王爺、關公，祈得平安順利的農曆7月。

文化局長葉澤山說，七夕嘉年華「老派約會三部曲－愛的儀式感」，在愛國婦人館2樓的「愛的算命Bar」互動體驗展；「愛的八字」以穿梭台南7座月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠，有月老神助攻讓你七夕脫單。

「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧，邀請超人氣店家戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶+店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣；今年更首度與5間台南微醺店家－鯤島╳Soshow餐酒館、籠裏Bar Lonely、沃隼釀造、民生西藥房、The Sober Foodie食上主義餐酒館聯名，只要在前述7座月老廟完成指定任務，即可換取「No Friends Today」微醺店家聯名活動限量卡。

每年廣受好評的「老派約會日」主題活動，8月6日周六下午3點，在台南西竹圍之丘文創園區浪漫登場，帶來音樂表演、活動與市集，充分感受老派浪漫氛圍。更多詳細活動請見《台南七夕嘉年華》臉書粉絲專頁。

迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動， 還有限定版限量月老紅線。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動， 還有限定版限量月老紅線。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動， 還有限定版限量月老紅線。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動， 還有限定版限量月老紅線。記者吳淑玲／攝影
七夕限定早餐吧！邀請超人氣店家，只要在7座月老廟完成指定任務，即可換取聯名活動限量卡。記者吳淑玲／攝影
七夕限定早餐吧！邀請超人氣店家，只要在7座月老廟完成指定任務，即可換取聯名活動限量卡。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，市長黃偉哲與7座月老廟月老一起亮相。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，市長黃偉哲與7座月老廟月老一起亮相。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，市長黃偉哲與7座月老廟月老一起亮相。記者吳淑玲／攝影
迎接七夕，台南市文化局推出為期3周的「老派約會三部曲－愛的儀式感」系列活動，市長黃偉哲與7座月老廟月老一起亮相。記者吳淑玲／攝影

台南 七夕 月老

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