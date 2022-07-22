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花蓮玉里連霸全台最高溫 花蓮3測站破39度

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今日最高溫目前出現在花蓮玉里，達39.5度，富源、清水林道測站也都超過39度；大台北地區最高溫則是出現在板橋站37.8度。本報資料照片
今日最高溫目前出現在花蓮玉里，達39.5度，富源、清水林道測站也都超過39度；大台北地區最高溫則是出現在板橋站37.8度。本報資料照片

中央氣象局預估今天起至24日左右都是高溫炎熱天氣，今天最高溫目前出現在花蓮玉里，達39.5度，富源、清水林道測站也都超過39度；大台北地區最高溫則是出現在板橋站37.8度，氣象局也提醒全台都要注意高溫帶來的熱傷害。

氣象局說，今日台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局提醒，民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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