學校午餐石斑魚入菜 陳吉仲：百家業者主動連署

中小學營養午餐每月將有1餐石斑魚入菜。農委會主委陳吉仲今天表示，百家食材業者主動連署，可讓孩子吃到石斑魚營養，家長可放心食材，農委會也會搭配食農教育，創造三贏。

行政院會通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，教育部表示，中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有1餐的石斑魚入菜。

對於營養午餐石斑魚入菜，有民代批評是政策買票、頭痛醫頭。陳吉仲今天出席中興大學自然史博物館開幕，會前接受媒體聯訪時表示，這些批評是因他們不了解實際現況。

陳吉仲表示，學校午餐使用在地食材，這是總統蔡英文重要的食安五環和新農業政策，今年5月起學校午餐採用具農產品標章及生產追溯標示的三章一Q國產食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，給所有食材業者使用在地食材。

他指出，全國3600多家學校、180萬名學童，因每人獎勵增加到一天10元，本來就是一個月要多使用1次水產品，甚至一個月提供幾次國內非基改食品，包含甜湯要使用本土的花生、紅豆、地瓜等。

陳吉仲指出，這次由食材業者主動發起，100多個食材業者連署要使用國產石斑魚也會支應相關價格，前端則由農委會協助處理成魚片，符合食材業者所需要。

他說，透過彼此互相搭配，孩子可吃到好吃營養的石斑魚片、魚排，家長更放心午餐食材有進步，農委會則會搭配食農教育，讓孩子知道石斑魚在哪裡養、怎麼養，以及石斑魚的營養成分，達到三贏目標。