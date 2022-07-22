淡水漁人碼頭 今晚水舞聲光登場

「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動」今晚水舞秀率先登場，首次在淡水漁人碼頭漁港港灣展出動感水舞聲光秀，活動期間自7月22日起至9月25日止，每日晚上7點至9點半，每半小時展演1場，每日6場次3首曲目輪播與水舞搭配演出。

淡水漁會表示，2018年夏季起淡水漁人碼頭每年都舉辦漁港暑期系列活動，今年規畫漁港水域打造水舞聲光秀，漁會於活動期間推出相關優惠，包括吻魚鮮醬優惠每組特價500元、等一個人咖啡淡水店全品項85折及手沖掛耳包禮盒特價250元、魚藏餐廳消費打卡送精緻小菜1份、魚藏文化館DIY體驗消費滿300元9折優惠。