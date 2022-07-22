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淡水漁人碼頭 今晚水舞聲光登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動」今晚水舞秀率先登場。圖／新北市漁業處提供
「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動」今晚水舞秀率先登場。圖／新北市漁業處提供

「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動」今晚水舞秀率先登場，首次在淡水漁人碼頭漁港港灣展出動感水舞聲光秀，活動期間自7月22日起至9月25日止，每日晚上7點至9點半，每半小時展演1場，每日6場次3首曲目輪播與水舞搭配演出。

淡水漁會表示，2018年夏季起淡水漁人碼頭每年都舉辦漁港暑期系列活動，今年規畫漁港水域打造水舞聲光秀，漁會於活動期間推出相關優惠，包括吻魚鮮醬優惠每組特價500元、等一個人咖啡淡水店全品項85折及手沖掛耳包禮盒特價250元、魚藏餐廳消費打卡送精緻小菜1份、魚藏文化館DIY體驗消費滿300元9折優惠。

新北市漁業處表示，今年暑假起淡水漁人碼頭為遊客獻上水舞視聽盛宴，當遊客進入漁人碼頭水舞展演區域，都能感受水舞的視覺震撼，創造身心靈的感動。盛暑夜間漫步淡水漁人碼頭，欣賞漁港水舞聲光秀及情人橋璀璨光雕秀，既消暑又使心情開懷。

淡水漁會表示，2018年夏季起淡水漁人碼頭每年都舉辦漁港暑期系列活動，今年規畫漁港水域打造水舞聲光秀，漁會並於活動期間推出相關優惠。圖／新北市漁業處提供
淡水漁會表示，2018年夏季起淡水漁人碼頭每年都舉辦漁港暑期系列活動，今年規畫漁港水域打造水舞聲光秀，漁會並於活動期間推出相關優惠。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 淡水

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