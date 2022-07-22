「托育三寶」成支柱 臺中爸媽好幸福

臺中市府推出「托育三寶」作為育兒支柱，讓不少父母直呼「孩子在臺中長大真好」。 圖／臺中市政府 提供

「明明累翻了，你還是會願意翻開書，為孩子再說一個童話故事，這些努力別人看不見，卻是你全力以赴的過程。也許你不覺得，但你做得比你想像的，還要好太多了。」這段給天下爸媽的話，出自林宥嘉擔任家扶基金會「用愛包圍」活動代言人的宣傳短片，一字一句體現了對父母育兒時難為的理解。

越來越多年輕人不婚或是不生，除經濟考量外，整體社會環境的友善度、教育品質、托育制度是否完善，都是父母下定決心要迎接新生命前考量的因素。為了減輕臺中爸媽的負擔，市府推出「托育三寶」作為育兒支柱，打造12間親子館、10處托育資源中心，為6歲以下小朋友提供安全舒適的快樂環境；還有托育資源車貼心地將育兒資源送到偏鄉和社區，讓親子在笑容中並肩成長，有了最強後盾，年輕人願生、樂養、幸福倍增。

友善的育兒環境、多元豐富的育兒資源，讓臺中父母減輕負擔有感。 圖／臺中市政府 提供

友善育兒環境 讓年輕人願生敢養臺中目前有12座親子館，提供0至6歲親子免費的專業課程、圖書與教玩具借閱，館內設有遊戲活動空間，並依不同年齡幼兒的需求量身打造爬行區、探索區等，可以盡情活動，促進親子感情，是不少臺中地方爸媽溜小孩的好去處，也是網路討論度很高的超夯室內親子景點。

「過往多為女性照顧者帶孩子來親子館，最近爸爸帶孩子來的比例越來越高」后里親子館的工作人員分享，在一次嬰幼兒按摩課程中，有位爸爸很認真地在學習老師教授的按摩手法，一邊仔細看，一邊幫小朋友按摩，互動過程好有耐心，當老師說可以搭配唱歌或聊天來增進感情，爸爸二話不說馬上唱起「一閃一閃亮晶晶…」，畫面溫馨又可愛，令人印象深刻也非常感動。工作人員說，親子館還有提供抓周、慶生會、嬰幼兒課程，以及每季舉辦的親子DIY手作或親職教養講座等課程，而且這些資源通通都是免費，只是要記得事先報名，相關訊息都可以上「臺中市育兒資源網」查詢。

臺中目前共12間親子館，館內充滿溫暖與關懷的氛圍，不少溫馨的小故事在此上演。 圖／臺中市政府 提供

溫馨的小故事每天都在上演，一位在大雅親子館服務的夥伴說，記得那是一個2歲多的小女孩，當時第一次來館，老師觀察到孩子沒有任何口語表達或是情緒反應，敏銳察覺到孩子的發展需留意，因此，進一步與家長洽談後才得知孩子從小療育的歷程，「許多的壓力都來自於害怕異樣的眼光」這讓家長總是戰戰兢兢，所到之處總是充滿擔憂，好在館內充滿溫暖與關懷的氛圍，才讓孩子卸下防備，父母也能鬆一口氣。

「有一對阿公阿嬤，每周都帶兩位孫女到親子館報到，而且都是第一個排隊入館的，每次都很熱情跟老師打招呼」、「對對對!在大雅親子館還在籌備期的時候，他們就會帶著孫女到豐原親子館，假日則由父母帶去南屯親子館，阿嬤還會笑著說，這兩位小孫女對於臺中的親子館可是非常熟悉的喔！感謝親子館各位老師的用心」工作人員細數著這對祖孫的記憶點，也陳述著他們的回饋。

每個親子館都各具特色，更結合在地文化，提供抓周、慶生會、親子DIY手作或親職教養講座等課程。 圖／臺中市政府 提供

圖／臺中市政府 提供

每間親子館都有其特色，例如以石虎森林遊樂園為主題的后里親子館，以結合在地文化、繪本及大自然，彷彿置身森林之中聞名；大雅親子館則利用館舍旁空地，規劃小小農園，設計「食尚小鋤師」課程，帶親子一同體驗食農教育，採收生命的禮物；旗艦型的南屯親子館、或是海拔最高的和平親子館，當然有都各具魅力。

兼顧城鄉發展 育兒資源就在身邊如果居住地區沒有親子館怎麼辦，也不用擔心，像是北屯、潭子、南區等10個地區，目前都有增設「托育資源中心」，主要服務內容包括育兒諮詢服務、親子活動、入館遊戲、親職教育、資源連結、兒童發展篩檢等，同樣能協助父母減少育兒的煩惱，北屯區托育資源中心更因為團隊素有特教早療相關領域服務經驗，因此致力推廣特殊兒童社區的融合活動，除每堂課保留10%為特殊生名額之外，還結合手語課程，拓展孩子人際交流的新視野。

托育資源中心提供多元服務，協助父母減輕育兒負擔。 圖／臺中市政府 提供

圖／臺中市政府 提供

小星(化名)是1歲多的男孩，經常由爺爺奶奶陪伴到東區托育資源中心，時常掛著笑容卻不太開口說話，常喜歡用手”指”表達需求，於是工作人員建議奶奶引導孩子用口語表達，再滿足需求，不久後工作人員驚訝的發現，小星不再依賴肢體語言，而是清晰的叫出「阿公」、「阿嬤」，還有跟老師說「謝謝」。北區也有個內向的孩子，從一開始的害羞陌生，到後來主動提出要來上課並參與各項活動，媽媽內心的感動，不言而喻。

偏鄉地區資源較為不足，部分地區的交通也不便利，這時，就是「托育資源車」主動出擊的時候，哪裡有需求，就往哪裡去，不僅深入社區巡迴，甚至開進霧峰、東勢、和平山區等偏鄉部落，借用當地公所、衛生所、圖書館、活動中心等空間，提供教玩具及繪本圖書借用服務，並有專業老師協助諮詢、不定期辦理講座，方便就近使用相同品質的育兒資源，若是企業單位有需求，也可提出駐點申請，讓家長能兼顧工作及育兒。

托育資源車主動出擊，深入各社區，也開進和平、東勢等偏鄉部落，擴大托育服務範圍。 (資料照片，疫情前拍攝。圖／臺中市政府 提供)

不想錯過孩子成長的任何時刻，臺中市提供全方位服務，陪伴更多0到6歲的孩童快樂成長，成為家長們養育小小孩的好幫手，親子館服務時間為週二～週日早上9:30～11:30、下午1:30～4:30，但疫情期間入館人數及開放時段，將依各親子館現場實際狀況而定，民眾可先至「臺中市育兒資源網」預約或查詢；托育資源中心服務時間為週二～週六 早上9:30～11:30、下午1:30～4:30，托育資源車則是不定期出現，以上詳情皆可參考「臺中市育兒資源網」。

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