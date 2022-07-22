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高雄旅展登場 搶便宜、拿好康要快

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
2022 高雄市旅行公會國際旅展今（22）日在高雄展覽館登場。照片／高雄市旅行公會提供
2022 高雄市旅行公會國際旅展今（22）日在高雄展覽館登場。照片／高雄市旅行公會提供

南台灣人氣最高、規模最大的 2022 高雄市旅行公會國際旅展今（22）日在高雄展覽館登場，為期四天，匯集海內外機構、公私部門300多個攤位參展，看好後疫情國旅商機，現場紛紛祭出最殺優惠，大搶 50 億元「悠遊團國旅補助」及國人自由行住宿優惠補助等旅遊商機。

今日的開場秀由娜麓灣樂舞劇團結合 16 族不同樂器，精彩演出創新原住民族樂風，並由主辦單位高雄市旅行公會理事長蔡宗佑揭開序幕，出席貴賓有高市府副市長史哲、交通部觀光局副局長周廷彰、原住民族委員會主委宋麗如、外交部領事事務局局長葉非比、立法委員李昆澤、許智傑、高市府觀光局長周玲妏、中華民國品保協會理事長許揚哲、中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁及國內公協會、航空公司、觀光產業與海外 6 國家、等代表蒞臨，現場冠蓋雲集。

蔡宗佑表示，今年旅展攤位因為受疫情影響雖僅 300 多攤不如往年多，但仍有許多國外參展單位，最大不同以往的特色是國旅這區塊，除有各縣市精心推出深度旅遊行程產品，還有業者精心設計的各式離島及本島等「類出國」各式旅遊行程。

現場也跟往年一樣會促銷各五星級飯店的餐券及住宿券；結合交通部觀光局祭出的疫後國旅優惠補助等利多，民眾可得把握盡早入場拿好康搶優惠。

適逢暑假旅遊旺季，加上業者看好國內旅遊補助商機，現場莫不殺很大搶客，國內各縣市參展單位也大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店更推出誘人低折扣的住宿券及餐券等你來搶購，現場 20 家旅行社提供超優惠的旅遊產品及部落心旅行經典遊程、綠島、澎湖、金門、馬祖等離島等行程，物超所值。

蔡宗佑說，今年旅展最大亮點，除了公家機關外，還有原住民族委員會、外交部、交通部觀光局(茂林．雲嘉南．西拉雅．大鵬灣、等國家風景區)、農委會、林務局、新北市政府、南投縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、高雄市政府農業局、另有高雄福華、墾丁福華、東遊季、華山觀止、輔導會農場等多個國內景區設攤。

主辦單位高雄市旅行商業同業公會強調，因應今年疫情對旅遊市場的變化，旅展現場推出許多後疫情國內旅遊優惠專案，都可延用到明年，敬請把握今年暑假唯一一檔南台灣最大檔旅展，緊來搶便宜、搶好康。

觀光 疫情

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