病患易因止血帶嚴重傷害 成大護理部研發新品造福傷患

止血帶是醫療院所常見護理師基本配備，抽血、配合靜脈留置針或洗腎後、管路移除後止血都須使用。傳統止血帶在各國都經常發生忘記移除，造成嚴重後遺症甚至醫療糾紛；成大護理部團隊最新開發的智能止血帶能大幅降低意外發生，尤其台灣有近8萬5千名洗腎患者是高危險群、這項新發明是相關患者福音，已完成技轉名為「智能止血提醒裝置」正由廠商生產。

醫護人員在照顧大量洗腎病人與傷患、抽血檢驗有時因忙碌而忘記取下止血帶。2005年美國傷患安全諮詢機構Patient Safety Advisory統計賓州60家醫院資料顯示，每年遺忘鬆綁竟高達125件。國內2015年醫策會提出「靜脈注射後止血帶未鬆綁」造成血液循環受阻、組織受損血栓甚至肢體腫脹麻痺等「創傷腔室症候群」，將大幅增加醫療資源支出甚至演變成醫療糾紛。台灣也常發生透析病患止血帶未及時鬆綁，針對病房、洗腎機構問卷調查，竟然有多達三成醫護人員有曾經忘記移除止血袋的經驗。

成大醫院護理師廖悅如指出，醫院急診室、加護病房及血液透析中心大量使用止血帶，「忘記鬆綁」容易在醫護人員忙碌不堪的時候發生；相關問題其實國內護理界早就注意到，部分醫療院所護理師也想出以鈴鐺、音樂聲搭配止血帶增加提醒功能，但都難以商品化。

近年有護理人員研究音樂晶片提醒裝置，實測適用意識清楚病人、也無法大量生產。廖悅如表示，直到成大SPARK（生醫與醫材轉譯加值人才培訓）計畫資源支持護理創新，研發新式的止血帶，投入兩年研發以3D列印製作，去年8月開始臨床測試，今年3月完成技轉。

智能止血帶設計概念是「卸除時間到未卸除就警告」，一鍵式操控方便，防呆聲光提醒裝置：聲響音頻設計容易在吵雜環境聽到，機面清楚標示洗腎後止血機型20分鐘及抽血、打針機型5分鐘，3V鈕扣型電池可用200到300次，電量不足時紅綠交錯閃爍。