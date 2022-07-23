網友熱議全台10大夜景出爐 幫約會浪漫加分！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「夜景」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台10大夜景排行。

閒暇無事的夜晚，與另一半出門約會時不知道該去哪裡晃晃嗎？不妨一同去看看夜景吧！台灣其實有許多適合觀賞夜景的好地方，與情人一同沈浸在璀璨星空、閃爍燈海的絕美景色中，光想像起來就覺得好浪漫！

「台北陽明山」譜出眾多浪漫戀情 「高雄流音」全台首座旋轉橋絢麗登場

▲ 網友熱議10大夜景 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對夜景的相關討論，可以發現「台北陽明山」的聲量最為突出，被譽為台北人「後山」的陽明山不僅是假日休閒的好去處，夜間絕美景色更讓許多學生情侶們如癡如醉，即有網友分享如「以前大學都戴女友去陽明山看夜景約會」、「老公追求我時，帶我到陽明山賞夜景」，上陽明山看夜景儼然是許多人青春時代的共同回憶。

位於台中的「望高寮公園」亦備受關注，不僅曾被譽為「台版函館」，更有180度觀景平台提供絕佳視野，足以俯瞰全台中天際線，將高樓大廈、東側群峰美景盡收眼底，相當令人驚艷。即有網友分享「早聽說望高寮視野很棒，終於有機會來了」也吸引不少網友留言「景超美，下次我也要去」、「白天夜晚都美的地方！」

除此之外，於2021年正式開幕的「高雄流行音樂中心」也有不少網友討論，位處高雄港的「高流」因能近觀「大港橋」而備受關注，成為不容錯過的景點，大港橋是全台首座水平旋轉橋，「大港橋開合秀」十分吸睛，也被譽為高雄新地標，結合港灣夜色既有的璀璨燈光，令許多網友讚嘆不已，如「大港橋好美！不論看夕陽或夜景都超美！」、「一邊是港口的夜色，一邊是平靜的高雄，這種美景讓我心裡好感動」

在台灣，不論去到哪裡，幾乎都有美不勝收的夜景值得細細品味發掘。你心中是否也有屬於自己的絕美夜景呢？不妨趁著閒暇有空時，與另一半一起浪漫出遊吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》