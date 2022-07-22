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高雄國際旅展今起展至25日 價格下殺搶疫情後商機

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市旅遊公會國際旅展今天開幕，原民會部落心旅行經典遊程599元起。記者徐白櫻／攝影
高雄市旅遊公會國際旅展今天開幕，原民會部落心旅行經典遊程599元起。記者徐白櫻／攝影

高雄市旅行公會國際旅展迎接疫情後觀光商機，今天起一連4天在高雄展覽館登場， 300多個來自澎湖、金門等地的攤位參展，業者看好疫情後國旅商機，紛推出住宿與遊程優惠，20家旅行社提供綠島、澎湖、金門、馬祖等離島行程，另有原民會部落心旅程的經典遊程599元起，業者看好50億國旅補助商機。

4天旅展行程在今早10點開場，交通部觀光局副局長周廷彰、高市副市長史哲、觀光局長周玲妏等人參與。主辦單位高雄市旅行商業公會理事長蔡宗佑指出，今年因疫情導致攤位減半，但仍有國外單位參展，國旅部分業者也規畫比以往更多深度遊程，類出國行程可配合交通部觀光局在7月15日後推出的優惠補助。

旅展現場有多項優惠，包括小琉球2日鹽琉線、大福船運每人1999元（住兩人房）、東遊季會館雙人平日住宿券2780元、原民會部落心旅行經典遊程599元、華山觀止套房平日兩人入住5500元、捷利餐飲限時破盤價買1000 元送1800元。此外，全國當日消費滿1000元可參加抽獎，有機會抽得價值1萬8900元的空氣清淨機

此次旅展，日本、大陸海旅會、菲律賓、帛琉、印度、馬來西亞等國旅遊單位來台行銷觀光，日本更多達9縣市公私部門來台招攬遊客赴日。

高市觀光局指出，高雄館共邀請i-Ride飛行劇院、SOHO工房、高雄市比啦原住民產業協會、日光小林社區發展協會、青蘭黏土藝術設計坊、裕賀牛觀光工廠、高雄捷運、五福旅行社等單位展攤，放送各種優質商品及優惠。民眾若在高雄館消費滿200元，可抽住宿券等大獎，現場還有KAHOOT遊戲、巨型拼圖遊戲、原民DIY、打卡拿扭蛋等獎品。

2022高雄國際旅展時間為7月22日至7月25日，上午10點至晚上6點止。洽詢電話為（07）241-3881。

高雄市旅行公會國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館登場。記者徐白櫻／攝影
高雄市旅行公會國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館登場。記者徐白櫻／攝影
高雄市旅遊公會國際旅展今天開幕，此次共有300多個國內外單位參展。記者徐白櫻／攝影
高雄市旅遊公會國際旅展今天開幕，此次共有300多個國內外單位參展。記者徐白櫻／攝影
受疫情影響，國人暫無法赴大陸觀光旅遊，海峽兩岸旅遊交流協會準備許多旅遊手冊，提供民眾免費索取。記者徐白櫻／攝影
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旅展 國旅補助 觀光局

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