柯佳嬿化身Panasonic概念體驗館PoME一日店長 解決你的日常煩惱 一起擁抱美好生活

一甲子的淬鍊，足以成就企業茁壯，實踐每一個理想藍圖。60年來，Panasonic陪伴台灣民眾走過日常生活每一刻，隨著社會環境的轉變與各種生活課題，如：新冠肺炎、空氣汙染、高齡少子化等，為了與消費者一起擁抱美好生活，Panasonic打造全新「Panasonic概念體驗館PoME」並於今(2022)年5月盛大開幕。館內展示生活中所遇到的每個場景，為消費者帶來New Lifestyle。今日(7/21)更邀請代言人柯佳嬿，化身為PoME一日店長，解決消費者日常生活煩惱，引領大家體驗Panasonic提出的美好生活提案。

台灣松下銷售公司總經理張天來與PoME一日店長柯佳嬿引領大家體驗Panasonic提出的美好生活提案。 圖/Panasonic提供

在喜迎60週年之際，Panasonic回歸初心，重新思考如何更加貼近顧客所需，因而打造「Panasonic概念體驗館PoME」，該館座落於消費性電子商品選購重鎮光華商圈旁的希望園區。PoME取自「Panasonic on My Everything」的縮寫，發音近似台語的「抱你phō lí」，意味著不論是在家中或是工作、交通、消費娛樂等公共空間，Panasonic都能在每一個生活場景中，擁抱並提供消費者所需的一切。同時館內透過打造多個IDEA BOX，展示近二百款商品，除了家家必備的電器外，更跨足住宅設備及商用領域，在這裡可以一站式體驗各種主題、不同型態的生活空間提案。

Panasonic表示希望透過PoME，讓大家再一次認識Panasonic，藉由現場體驗感受住宅空間及商用領域所提供的服務與新生活價值。鑑於消費者生活型態改變，Panasonic更是運用智慧科技，打造讓民眾有感的生活應用，館內的智慧家電體驗區，展示IoT智慧家電的應用，包含電視、電冰箱、洗衣機、空調、除濕機都可支援，還可以透過中華電信i寶貝及Google智慧音箱輕鬆聲控，讓民眾可以輕鬆體驗、實現未來智慧生活！

柯佳嬿擔任Panasonic概念體驗館PoME一日店長，親自與粉絲體驗奈米水離子吹風機。 圖/Panasonic提供

身為Panasonic代言人的金鐘視后柯佳嬿，今日更是化身為PoME一日店長，帶領Panasonic鐵粉會員現場體驗不同生活領域所規劃的空間提案，同時親自使用Panasonic美容級的極潤奈米水離子吹風機為幸運會員吹整頭髮，感受秀髮保濕水潤感。平日工作滿檔、最近又有新戲作品上映的柯佳嬿，談論到對PoME印象最深刻的地方時表示：「推薦有空間設計需求的朋友一定要來參觀，在PoME展示許多與日本同步的住宅設備商品，可以感受到日式貼心入微的設計融入生活中，生活變得更有儀式感，讓忙碌一天的自己回到家就是一種享受。」

一日店長柯佳嬿與粉絲在Panasonic概念體驗館PoME同樂。 圖/Panasonic提供

Panasonic同步規劃限時體驗抽獎活動，7月21日至7月24日止，只要來PoME現場完成「Panasonic Taiwan」官方粉絲團活動指令，便有機會抽中「極潤奈米水離子吹風機(EH-NA0G)」，更多活動詳情請至Facebook搜尋「Panasonic Taiwan」。

Panasonic概念體驗館 PoME

地址：台北市中正區八德路一段55號1樓

營業時間：週二至週五13:00-20:00/週六至週日11:00-20:00(每週一休館)

官方網站：https://pstw.panasonic.com.tw/PoME