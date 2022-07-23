線上教學近視度數暴增！控制近視這些事讓父母好崩潰

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文／陳羿郿

近幾年疫情影響，許多學校停止實體課程，採取遠距教學，連帶兒童使用3C產品的時間變長，也讓視力問題成為一大隱憂。據國民健康署調查發現，國小一年級學童近視盛行率為17.9％，到了國小六年級卻高達62％，意味著有超過一半的學童未上國中，就已經罹患近視。

因此，許多父母面對孩子近視時，總會期待尋求專家的協助或意見，也會上遍各大親子論壇發問求解，希望了解有效控制近視的方法。目前最常見的近視控制方法有：戴控制專用框架眼鏡 、點散瞳劑、配戴角膜塑型片，還有兒童近視控制專用的日拋隱形眼鏡。這些方式中，爸媽最困擾的問題有哪些？到底哪種方法才能真正有效地幫助小孩度數不再加深？

孩子近視控制 說中爸媽的五大心聲

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2020/06/28～2022/06/27）整理出近兩年父母對於近視控制最困擾的五大疑慮。

1、近視日拋控制度數的效果如何？（網路聲量：1534筆）

親子育兒論壇上，身為爸媽的網友最常發問討論的話題就是「有人給孩子用過近視日拋嗎？」因「近視控制專用日拋」與其他矯正方式相比，屬於新產品、新療程，因此，有許多父母對該種方式充滿不確定性。

「想知道有沒有家長買過，小朋友的適應度怎麼樣呢？」、「知道小孩近視很難避免，覺得越早做近視控制效果應該越好，近視75度是不是不用戴到眼鏡或角膜塑型片，不知道兒童控制日拋隱眼是否適合？」。

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2、點散瞳後非常畏光（網路聲量：1492筆）

點散瞳劑是爸媽最常用來控制兒童近視的方式，很多家長都幫孩子點過，但有個缺點是瞳孔放大後，造成白天會畏光，從事戶外活動時一定要戴墨鏡，室內光線太強也可能會不舒服，不少家長反應，「小孩必須過著畏光+瞇瞇眼的日常」、「白天戶外時眼睛常常睜不開，畏光到必須戴著墨鏡才行」、「畏光到讓孩子連家門口都不想踏出去了」。

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3、點散瞳近距離看不清楚、很模糊（網路聲量：942）

除了畏光，點散瞳劑還有另一大困擾，就是看近物時會模糊不清楚，影響到孩子上課、寫作業，濃度愈高的散瞳劑，副作用也會愈明顯。「黑板上小一點的字還會看不清楚」、「醫生開了散瞳劑給女兒治療，晚上在家寫功課時，跟我說看著課本的小字很吃力，看近很模糊」。

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4、戴塑型片異物感重、不舒服（網路聲量：937）

角膜塑型片（簡稱塑型片）是一種夜戴型的硬式隱形眼鏡，會貼在眼角膜上，運用鏡片後表面的弧度，輕壓角膜、讓眼睛的角膜回到正確的位置，但剛開始配戴塑型片時，許多人都會有明顯的異物感，「我自己小學時曾嘗試戴隱形眼鏡，那個時候只有硬式的，我當時真的是完全無法接受那個異物感，現在也不想勉強兒子去硬著頭皮戴上」、「塑型片晚上睡覺時要戴著，眼睛有異物感就會去搓揉」。

5、塑型片清潔沒做好容易感染（網路聲量：611）

塑型片的另一問題是清潔不易，擔心讓小孩自己動手洗，會洗不乾淨，反而造成眼睛感染，所以家長都要在清潔上耗費不少時間。「很擔心孩子晚上睡覺不舒服，白天清潔不乾淨也許還會造成眼疾感染」、「小孩睡前和上課前都需要戴取角膜塑型片，更需要多花一些時間去做清潔這件事情」。

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近視日拋成熱門選擇 擺脫畏光、異物感、難清潔等問題

從以上五大困擾可以看出，家長對點散瞳劑、配戴塑型片等控制近視的方式都有各自擔憂疑慮，而事實上，家長最在意的就是小朋友的感受和效果，這也是為什麼近年來好奇近視日拋的聲量快速竄升的主因，不少家長紛紛諮詢並使用近視日拋做為矯正度數、延緩加深的方法。

一旦發現孩子近視，若不加以控制 ，近視度數可能會在孩子發育期間，隨著年紀而急速增加，從輕度近視變為高度近視。因此選擇孩子可接受且舒適的矯正方式相當重要，許多家長為了解決孩子在控制近視的過程中，因為畏光、異物感重等不適而排斥治療，近視日拋因而成為現今家長們的新選擇。

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