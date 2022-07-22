嬰幼兒疫苗開打 可否同步接種預防針？兒科醫師解答

全台首批莫德納嬰幼兒疫苗開放施打，面對BA.4、BA.5進入社區的威脅，許多家長急切想讓孩子接種疫苗提升保護力，另一方面卻也考量疫苗副作用陷入糾結。東元綜合醫院兒科部部長王昱程表示，有效預防兒童腦炎、染疫重症和兒童多系統發炎症候群（MIS-C）就是接種疫苗。

王昱程表示，以研究來看，雖然施打在幼兒身上的莫德納（每劑0.25ml）或BNT劑量只有成人的1/4或甚至更少，但抗體生成成效跟成人相比是相當的，副作用也沒有比成人高，經EUA專家評估利大於弊，仍建議家長及早為嬰幼兒接種疫苗以建立保護網。

王昱程說，最常見的副作用還是注射肌肉位置的疼痛紅腫、手臂痠痛無力，或是在注射部位附近淋巴結腫大，這類輕症副作用大約2至3天會慢慢改善；如果疼痛狀況難以忍受，家長可以幫幼兒冰敷（10分鐘以內）或服用止痛藥緩解疼痛。

王昱程提醒，幾個月大的小孩可能無法表達身體哪裡不舒服，家長要細心留意嬰幼兒的行為表達，像是哭鬧不安、食慾不振、疲倦或活動力變差。大一點的幼童可以表達胸口疼痛、呼吸喘、爬樓梯後頓時無氣、嗜睡、食慾不振、心跳加速...等，就需要立即就醫檢查。

王昱程說明，針對mRNA疫苗，家長最擔心發生心肌炎、心包膜炎症狀；最常見發生於青少年階段，相比嬰幼兒的發生機率是極低的，但仍建議在接種疫苗後兩周內，家長要特別留意，如果持續出現盜汗、嘔吐、肚子疼痛、食慾不振、呼吸喘、心悸，持續而無法改善，也需要立即就醫治療。

嬰幼兒在6個月的年紀剛好有許多預防針要接種，家長關心預防針和疫苗可否同時接種？王昱程說，目前新的建議是可以與其他疫苗同時接種，且無限定間隔時間，家長可以放心。