愛護地球節約用水！以下6種熱議省水小妙招不容錯過

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「省水方法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大省水妙招。

去年夏天，由於台灣缺乏降雨，用水供應量大減而面臨「百年大旱」，被停水的情境回想起來仍令人心存餘悸。為了避免類似情況再度上演，我們都應該在日常生活習慣中建立節約用水的觀念，而下面這6種簡單就能上手的省水好方法，你一定不能錯過！

水資源再利用其實很簡單？ 網推挑選省水標章產品效果顯著！

▲ 網友熱議6大省水撇步 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

要怎麼做才能有效省水呢？不妨先從改善用水習慣開始吧！最受網友熱議的省水方法第一名為「水資源再利用」，就有網友於停水期間發文，請益水資源再利用的方式，引來許多討論，如「蓮蓬頭沖澡會在旁邊放一個水桶，之後上廁所可以沖馬桶用」、「會儲備洗手水沖馬桶，或補在水箱」等，表示光是記得在洗澡、洗手期間多做一個簡單的儲水小動作，就能將水資源的效益充分發揮到最大。

此外，「使用省水器材」也是備受討論的省水妙招，有時候更可能有意想不到的奇效。網友即分享「洗碗機很省水！只費一點水噴洗，不只洗得乾淨，又有省時消毒烘乾的效果」、「滾筒式洗衣機乾淨又省水，用過就不會想用直立式了！」也有網友提到現今洗衣機、馬桶都必須具備「省水標章」才可販售，相較於傳統型號，購買標章器材不僅能省下長期用水，生活品質也不受影響，可謂一勞永逸！

另一方面，許多生活小細節也會直接影響水資源的使用，只要多加留心注意，就能夠避免許多不必要的浪費。以「再利用熱水流出前的冷水」為例，在洗熱水澡之前，加熱期間流出的冷水可不能白白浪費！即有網友分享自己的省水習慣，如「我會將冷水接起來洗貼身衣物、刷牙、洗毛巾」、「冷水都會拿來沖磁磚黃垢耶，不然蠻浪費水的」等，補充日常生活有很多水資源容易被無意識地浪費，其實都可以妥善再利用。

在看完這些網友的討論之後，你是否也更加掌握省水方法了呢？夏天已再次到來，培養省水習慣也成為當前最重要的事，不妨就從今天開始嘗試這些省水方法吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》