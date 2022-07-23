國內旅遊正夯！網友熱議5大國旅熱門縣市一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「國內熱門旅遊縣市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大國內旅遊縣市。

2022國旅補助正式上路，最高可折住宿1300元，優惠的活動帶動國內觀光潮湧現，許多國內觀光地區也備受討論。如果還沒想好要去哪裡玩，不如就一起來看看網友討論熱度最高的5大國內旅遊縣市吧！

「台南」古蹟、美食吸人潮 「台中」夕陽美景深獲國人青睞

▲ 國內旅遊 5 大熱議縣市 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友最想旅遊的縣市，發現以小吃、古蹟景點聞名的「台南」拔得本次討論度頭籌，民眾多表示「看到美食就更想住台南了」、「每次看到台南美食就羨慕台南人」，加上台南也常有各式展覽活動舉行，例如近期台南美術二館的「亞洲的地獄與幽魂展」，當中逼真的殭屍便備受網友熱議，提出「感覺很刺激」、「我一定得衝這個」，帶起台南旅遊的討論熱度。

其次，有著「燒肉之都」稱號的「台中」，特色的燒肉品牌也成為網友熱議的重點之一，社群討論區中便有不少討論台中燒肉店的文章，底下便有網友大推「燒肉霸主是屋馬」、「覺得森森完勝」等，各家燒肉店都有其擁護者，也顯示大家對於台中燒肉的喜愛。而台中以夕陽美景著稱的高美溼地也有著極高的討論度，就有大票網友表示「想念高美的夕陽」、「夕陽好美想趕快去！」。

另外「屏東」也靠著墾丁無敵的海景及沙灘成為討論聲量第三的縣市，炎炎夏日泡在海水的消暑感，成為網友前往國境之南的理由，表示「好想清涼一夏！」、「墾丁的海景無敵」，清涼的海水也讓屏東成為國人最想旅遊的縣市之一。

除了眾多古蹟及小吃的南台灣，東部地區「花蓮」的美景亦為遊客流連忘返的縣市，就有網友直呼「剛離開花蓮的好山好水，又想念了！」，許多人也說道「真的回來花蓮後都不想離開了」，戲稱「花蓮的土好黏」。

看完網友熱議的國內旅遊縣市，你是否也開始心動想前往了呢？不妨多多參考上面的景點以及網友們的評價，搭上國旅的優惠補助，開始規劃今年暑假的小旅行吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Op0g7N

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》