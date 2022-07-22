不只是一支表！Apple Watch的17大功能成健康和安全的智慧守護者

隨著Apple Watch的功能越來越強大，也讓眾多使用者整天都離不開它，除了基本的手表、通訊功能，近年蘋果更致力於透過Apple Watch和iPhone上的個人健康和健身功能，幫助人們掌握自身健康，並扮演人們健康和安全的智慧守護者，甚至進一步協助醫療機構提供近一步的診斷、與衛生組織合作進行研究。

蘋果近日分享了一份新報告「Empowering people to live a healthier day」，內容分享了蘋果對促進全球民眾健康所做的努力。蘋果營運長Jeff Williams表示：「我們堅信科技對於改善健康狀況和鼓勵人們過更健康的日子，能夠發揮作用。我們對於使用者從我們的健康和健身功能中受益的多種方式，以及第三方開發者、機構和組織正運用Apple技術促進健康和科學發展的方式，感到振奮。我們對未來的願景是繼續創造以科學為基礎的技術，為人們提供更多資訊，並扮演人們健康的智慧守護者，讓他們在健康歷程中不再處於被動位置。我們希望人們運用有意義的、可採取行動的洞察，堅定地為自身健康做主。」

自2014年「健康」App和2015年Apple Watch推出以來，蘋果推出了一系列創新的健康和健身功能，同時提供使用者易於理解、有意義的洞察資料，幫助他們活得更健康。而這份報告也概述了蘋果健康和健身功能的4大支柱，包括 提供使用者一個集中且安全的地方來儲存和查看「健康」App中的健康資料；使Apple Watch能夠扮演使用者健康智慧守護者的功能；提供幫助使用者改善日常健康和健身習慣以獲得更佳健康狀態的功能，以及藉由開發者工具推動創新的第三方健康和健身App。

隨著今年秋季iOS 16和watchOS 9即將正式發布，在更新了用藥、心臟健康、睡眠、健身模式之後，Apple Watch和iPhone將提供高達17個健康和健身領域的功能，任何性別、年齡，全天候的健康關照。

而蘋果在報告中也特別強調了與醫學界的合作，才能實現最強大的健康創新。包括建立工具幫助研究人員獲得新的科學發現；以有意義的資料幫助加強醫病關係；與衛生組織合作，大規模推廣健康生活型態，以及支持公共衛生和政府措施。