快訊

陷入火海！新北男車輪打滑失控撞樹 300萬奧迪燒成廢鐵

【早晨財經速解讀】開發金、國泰金、富邦金金融股表現最差 壽險還有未爆彈？

他們說我是間諜：匈牙利「叛國記者」鐵幕求生

網路感情詐騙 呂秋遠：1周內叫老公老婆的人不能信

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網路上的感情詐騙，被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。示意圖。本報資料照片
網路上的感情詐騙，被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。示意圖。本報資料照片

網路上的感情詐騙，通常伴隨著金錢損失。律師呂秋遠在臉書表示，認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

呂秋遠說，許多人看到這種詐騙竟然會成功，或多或少會嘲笑被害人，覺得怎麼會這麼傻。有人跟你搭訕，不論是簡體字、英文，甚至是不流利的中文，為什麼要回應？不回應，不就不會有事了？

呂秋遠舉實際案例，曾有一名60幾歲、已經當上阿嬤的女性，結婚40年，網路上有自稱是在地中海挖石油的工程師用英文搭訕，因為鑽油船操作不當爆炸，需要一筆錢賠償。他認識的這位阿姨竟然把房子拿去抵押借款，給了對方800萬。

他說，阿姨不會英文，她用翻譯機，逐字逐句跟對方聊天，三個月內，互相稱呼老公老婆，而且為愛願意傾其所有，將款項匯到越南、柬埔寨等國家的銀行。

呂秋遠說，或者是，對方告訴她，有投資獲利的機會，疫情結束後，就會搭飛機來看她。基於「夫妻共同致富」的想法，他把這個機會告訴遠在台灣的她。給帳戶密碼，就變成了詐欺的被告，給錢，就變成了詐欺的被害人。

呂秋遠說，這些受害人，沒實際見過對方，只有看過照片，講過幾次Line的電話，但是卻心甘情願地把所有的積蓄都投入對方指定的帳號裡。人，當然不會來，錢，就這麼消失了。

「發生這種事情，真的不是因為他們智商不夠，畢竟小孩子才在意智商」。呂秋遠說，通常被詐騙，許多人以為是貪婪才會如此，但是，事實上不是這樣的。通常會被騙，大概是兩個原因：寂寞與信任。永遠不要覺得自己不會被騙，而且這也跟貪心無關。

要避免自己被騙，應該怎麼做呢？呂秋遠列出10點。

1.永遠不要把感情與錢放在一起，真要放一起，就要當作這筆錢已經丟了。

2.認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。

3.認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

4.伴侶或朋友有錢，不關你的事。祝福他就好，請不要投資他。

5.年投資報酬率超過20%，風險可能超過200%。低風險、高報酬，得想想為什麼會是自己。

6.匯款的時候，請跟銀行行員老實交代原因，他們都受過訓練，會幫你分辨真假，但是如果你騙他們，那就愛莫能助了。

7.錢不要匯到國外！那會追不回來，連人頭帳戶都無法追查。

8.多關心自己的家人，被騙也別責怪他們，每個人都有可能會發生這樣的事情。

9.別以為家人沒錢就不會被騙，愛情會讓他們去借錢。

10.被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。

呂秋遠 詐騙 詐欺

延伸閱讀

1周賺5萬假的！6求職女被軟禁 載去開人頭帳戶警救出

「不是智商高就飛黃騰達」 陳時中：重要的是努力

陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

朱宥勳／陳時中的「智商說」是符合教育學的！所謂「智力」並不是只有「智商」

相關新聞

罕見！ 台北午夜飆30.6度 4縣市今將連續38度極端高溫

根據氣象局資料顯示，新北市蘆洲午夜零時10分32.0度，排名第二的台北市台農院關渡站今天上午6時48分也達到31.1度。...

高溫上看40度 吳德榮：類熱浪籠罩全台 明起將更熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天最高溫為花蓮玉里鎮的40.7度及卓溪鄉4...

「只要提到治療 永遠都是錢」攤開癌症帳單 癌友：超過300萬幾乎壓垮我

「壓垮自己的不是癌症而是經濟壓力」，四十二歲的婉兒（化名）去年四月診斷乳癌第二期，需接受化療與免疫療法，前後花了四十四萬...

熱爆！ 至少再3天 嚴防熱傷害

氣象專家前天才示警，台灣恐迎來連續多日的「類熱浪」，太平洋高壓昨天馬上發威，氣象局花蓮玉里測站昨天午後飆出四十點七度的超...

中小學午餐 砸6億吃4次石斑

中國大陸日前對台灣石斑魚下禁令，教育部長潘文忠昨在行政院會後記者會宣布，全國中小學從九月到十二月，每月都會有一餐石斑魚入...

獨／健保署推商保補健保 互鎖式骨材將納自付差額醫材

國健署最新癌症登記報告，2019年新發癌症人數逾12萬人，隨著醫療進步5年癌症存活率已逾6成，但卻伴隨龐大的醫療費用。癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。