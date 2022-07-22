網路感情詐騙 呂秋遠：1周內叫老公老婆的人不能信

網路上的感情詐騙，通常伴隨著金錢損失。律師呂秋遠在臉書表示，認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

呂秋遠說，許多人看到這種詐騙竟然會成功，或多或少會嘲笑被害人，覺得怎麼會這麼傻。有人跟你搭訕，不論是簡體字、英文，甚至是不流利的中文，為什麼要回應？不回應，不就不會有事了？

呂秋遠舉實際案例，曾有一名60幾歲、已經當上阿嬤的女性，結婚40年，網路上有自稱是在地中海挖石油的工程師用英文搭訕，因為鑽油船操作不當爆炸，需要一筆錢賠償。他認識的這位阿姨竟然把房子拿去抵押借款，給了對方800萬。

他說，阿姨不會英文，她用翻譯機，逐字逐句跟對方聊天，三個月內，互相稱呼老公老婆，而且為愛願意傾其所有，將款項匯到越南、柬埔寨等國家的銀行。

呂秋遠說，或者是，對方告訴她，有投資獲利的機會，疫情結束後，就會搭飛機來看她。基於「夫妻共同致富」的想法，他把這個機會告訴遠在台灣的她。給帳戶密碼，就變成了詐欺的被告，給錢，就變成了詐欺的被害人。

呂秋遠說，這些受害人，沒實際見過對方，只有看過照片，講過幾次Line的電話，但是卻心甘情願地把所有的積蓄都投入對方指定的帳號裡。人，當然不會來，錢，就這麼消失了。

「發生這種事情，真的不是因為他們智商不夠，畢竟小孩子才在意智商」。呂秋遠說，通常被詐騙，許多人以為是貪婪才會如此，但是，事實上不是這樣的。通常會被騙，大概是兩個原因：寂寞與信任。永遠不要覺得自己不會被騙，而且這也跟貪心無關。

要避免自己被騙，應該怎麼做呢？呂秋遠列出10點。

1.永遠不要把感情與錢放在一起，真要放一起，就要當作這筆錢已經丟了。

2.認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。

3.認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

4.伴侶或朋友有錢，不關你的事。祝福他就好，請不要投資他。

5.年投資報酬率超過20%，風險可能超過200%。低風險、高報酬，得想想為什麼會是自己。

6.匯款的時候，請跟銀行行員老實交代原因，他們都受過訓練，會幫你分辨真假，但是如果你騙他們，那就愛莫能助了。

7.錢不要匯到國外！那會追不回來，連人頭帳戶都無法追查。

8.多關心自己的家人，被騙也別責怪他們，每個人都有可能會發生這樣的事情。

9.別以為家人沒錢就不會被騙，愛情會讓他們去借錢。

10.被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。