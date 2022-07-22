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遭酸民嗆「申請商務簽證整天爽玩」 林氏璧：我是來工作的

聯合新聞網／ 綜合報導
東京晴空塔。 法新社
東京晴空塔。 法新社

隨著疫情逐漸趨緩，民眾也開始準備規劃出國旅遊，前台大感染科醫師林氏璧7日就搶先飛到日本採訪旅遊，還在自己臉書分享點滴，羨煞不少人。或許是樹大招風，林氏璧卻透露被酸民酸「申請商務簽證然後整天在爽玩」，讓他忍不住回嗆「我是來工作的」。

林氏璧是臉書「日本自助旅遊中毒者」的作者，時常發表和日本相關、旅遊採訪的事物，在許多人還無法出國的時候，都只能透過他的臉書來滿足想飛日本的心情。

他昨（21）日發文表示結束長達14天的採訪，因為有點累，因此決定要窩在旅館耍廢一天。話鋒一轉，林氏璧卻透露自己被酸民酸，「04b在搞什麼，申請商務簽證然後整天在爽玩」，不過他也不干示弱地反擊，「孩子，你不知道我的職業是旅遊部落客嗎…發臉書分享旅遊就是我的正職呀。你以為我是飛來日本和日本人坐在辦公室開會還是談生意嗎？」

林氏璧表示，日本還沒有開放外國人自由行，台灣出團禁令也還沒開，兩邊都在期待恢復旅遊，但卻都沒有把握。如今日本疫情又再起，他擔心台灣可能又要起來了，這對旅遊更是出現變數。

雖然如此，林氏璧認為開放恢復正常旅遊絕對是大方向，因此他覺得自己是有使命感，希望能善用兩個身分，讓台灣人在後疫情時代到日本可以進行安全安心的旅遊，「我是來工作的，不是來爽玩的」。

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