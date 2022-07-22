還沒中午 台北市社子33.4度 鄭明典：高溫來勢洶洶

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高溫來勢洶洶，他並PO出台灣上空約1500米高度的溫度預測，「黑色線是最新的預報，桃紅色是昨天的預報，其他更早。趨勢上是越近的預報，氣溫調整越高，這波高溫訊號很強」。

根據氣象局資料顯示，今天上午7時10分台北市社子33.4度，排名第二的花蓮縣清水林道上午7時50分33.2度，並列今天第二高溫的嘉義縣國三S286K測站上午8時3分同樣33.2度。

氣象局的局屬氣象站部分，宜蘭縣宜蘭測站上午8時5分已達32.0度，台北市台北測站上午8時31.8度，新北市淡水測站和板橋測站上午8時許都達31.7度。

今、明兩天太平洋高壓影響，氣象局說，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。桃園以北、宜蘭地區及花蓮縱谷有37度以上高溫發生的機率。