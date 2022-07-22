別輕忽熱傷害 專家示警：全台灣陷入高溫熱浪

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，昨天高溫的範圍更加擴大而且溫度更高，花蓮玉里鎮甚至飆到了40.7度，花蓮卓溪也有40.3度，雙雙打破了原本高溫觀測紀錄的40.2度。

吳聖宇說，昨天大台北地區的社子則是來到38.6度，板橋37.7度，其他地區很多測站的高溫也都來到了35-37度左右，全台灣都陷入了一片高溫熱浪之中。

他表示，太平洋高壓中心來到台灣上空之後預估會停留三四天，預估從今天起一直到下周一都在台灣附近，天氣非常穩定，只有深山區域午後有零星降雨機會，雨量跟範圍有限，平地預期一整天都很晴朗，午後才會有些雲量，陽光非常強，紫外線指數應該也是破表的程度。

「最大的重點就是高溫酷熱」，吳聖宇說，除了高壓中心的沉降增溫作用外，底層西風從大陸上帶來的高溫空氣的影響更是深遠，讓台灣附近形成了一個非常明顯的暖區中心，各地高溫普遍都上看36-37度，局部地區預估可以到38-39度。

他說，氣象局針對幾乎全台灣都發布了橙色高溫燈號，代表氣溫有機會達到36°C以上，並且可能持續3天以上，或是氣溫有機會達38°C以上，其中大台北、宜蘭、花蓮等地更是發布紅色高溫燈號，代表氣溫有機會達到38°C以上，並且可能持續3日以上。

吳聖宇說，以往紅色燈號都是等到實際氣溫超過38度，且持續到第2或第3天才發布，這次罕見的提早發布預警，看來未來幾天高溫的狀況真的是需要特別注意。最好能盡量避免戶外的活動，尤其是小孩、老人、戶外工作者這三大族群，一定要多加注意，做好準備預防熱傷害的發生。

吳聖宇說，預估要等到下周二，太平洋高壓中心北抬遠離，高溫的情況才會逐漸緩解下來，同時山區發生午後熱對流雷雨的機會也會提高，後續到7月底之前。

他表示，雖然發生颱風之類的可能性仍然不高，但是台灣附近會逐漸脫離高壓區的範圍，慢慢進入到相對低壓區的範圍內，風向也逐漸改變，從西風、西南風轉變成東南或偏東風，帶來的是來自海洋的空氣，出現午後雷雨的可能性會增加許多，降雨的範圍也會逐漸擴大到平地來，整體溫度還是偏高，但是發生酷熱極端高溫的機率會下降不少。