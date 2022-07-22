罕見！ 台北午夜飆30.6度 4縣市今將連續38度極端高溫

根據氣象局資料顯示，新北市蘆洲午夜零時10分32.0度，排名第二的台北市台農院關渡站今天上午6時48分也達到31.1度。新北市淡水觀海測站、永和測站並列高溫第三、午夜零時10分31.0度，國一S026K測站今天上午6時51分也達到31.0度。

局屬測站部分，台北測站今天午夜零時1分，出現30.6度高溫，同時間台南市永康測站30.3度，排名第三的台南測站今天上午6時56分30.1度。

氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天至24日有局部38度高溫發生的機率，今天台北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

高溫紅色燈號：台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。