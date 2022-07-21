獨／健保署推商保補健保 互鎖式骨材將納自費醫療特材

國健署最新癌症登記報告，2019年新發癌症人數逾12萬人，隨著醫療進步5年癌症存活率已逾6成，但卻伴隨龐大的醫療費用。癌症希望基金會董事長王正旭說，癌症治療費用高，依健保署統計，每6元健保經費，就有1元用於癌症治療，基金會自2017年起倡議商業保險補位健保。健保署表示，許多商保與健保的給付項目、範圍牽扯不清，將檢視及整理自費醫療特材等項目，使其透明化，讓保險公司的保單設計更貼近民眾需要。

王正旭說，經統計，1995年健保開辦時，每人健康險保單為0.4張，但至2019年已達3.16張，可見民眾對醫療險愈來愈重視，同時也與醫療費用逐年增加有關。

健保署長李伯璋說，癌友生命不能重來，多希望所有藥費納入健保給付，但健保總額有限，無法納入全部藥品，由商保補位健保可延續癌友生命，健保署目前也在盤點自費醫療特材、新科技醫療技術等項目及巿場價錢，讓保險業者了解如何在健保架構下規劃商保補位空間，若再合併使用者付費的部分負擔政策上路，醫療資源經重新分配後，將更可減輕癌症等重症患者的經濟負擔。

李伯璋說，許多商保與健保的給付項目、範圍牽扯不清，健保署將檢視及整理自費醫療特材等項目，讓其更加透明化，往後民眾及保險公司可清楚查詢自費或部分負擔範圍，讓保單設計更貼近民眾需要。

健保署醫審及醫材組科長張淑雅說，目前健保醫材比價網納入自付差額、自費醫材共10類、454項，依目前商保保單實支實付的理賠金額多介於15至50萬元，民眾可以查詢醫材價格後，配合使用商保降低經濟負擔。

張淑雅說，現正研擬開放第11類、450項互鎖式骨材，價格約為6至10萬元，適合商保醫療險、意外險支付補位，並已與骨科醫學會、骨材業者等進行討論，但上路時間未定，同時也努力規劃其他醫材項目。