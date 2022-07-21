學校午餐每月吃一次石斑 陳吉仲：不是為石斑魚解套

教育部長潘文忠今天說，學校午餐要加碼6億台幣，年底前每個月會有一餐吃石斑魚；農委會主委陳吉仲今天表示，有超過100多家學校午餐業者主動響應，要提供石斑魚給學童享用，還要結合食農教育，跟學生宣導石斑魚怎麼來的，要讓小朋友、家長漁民三贏。

陳吉仲今天參加台北微風超市聯合台南精品水果展銷會，現場媒體提問，學校午餐吃石斑魚是否是為了無法外銷大陸解套方法，陳吉仲說，這不是事實，過去學校午餐使用在地食材很難做，後來推四章一Q又給為三張一Q以後，每人每餐吃在地的獎勵金從3.5元漲為6元，現在又漲為10元。

他表示，今年5月，3600多所學校，相對180萬個學童，每人每餐吃三章一Q食材提高為10元時，就有要求業者每一個月至少要額外再提供一次水產品，甚至要提供一到兩次豆漿，而且必須是國產非基改豆漿；且甜湯要用國產花生、地瓜。

陳吉仲說，因為食材業者每個月要增加採用一次水產品，因此這次食材團膳業者，有100多個業者主動希望響應學校午餐使用石斑魚，某一部分的經費，食材業者會支應，農委會的責任，是要把前端石斑魚處理好，讓魚變成食材業者需要的，比如魚片，若要做成魚排，前端相關工作，由農委會執行。

他表示，這個也會是教育部會提到，9月開學之後，學校午餐會吃石斑魚，每位學童都能吃的到；現場媒體提問，所以是「互惠」不是「解套」？陳吉仲說「是」，這道料理學童都能吃得到，更重要的是，會搭配食農教育，石斑魚是在什麼環境養殖、養多久，營養成分是什麼，在哪裡養，會搭配食農教育推廣。