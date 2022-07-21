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慎防酷暑！7月已406人熱傷害 待在室內也可能中暑

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
全台晴朗炙熱，外出民眾紛紛撐起陽傘防曬。記者侯永全／攝影
全台晴朗炙熱，外出民眾紛紛撐起陽傘防曬。記者侯永全／攝影

酷暑來襲，中央氣象局今天對雙北等9縣市發布高溫資訊，花蓮更出現40.7度高溫，專家評估7月23日至25日氣溫最高。國民健康署統計，今年7月以來全台已有406人熱傷害送醫，為近5年來次多，除了戶外，室內也有可能發生熱傷害，尤其老人家、小孩體溫調節能力較差，不可不慎。

國健署統計，今年自1月1日至7月17日，全台熱傷害累計927人次。今年7月1日至7月20日共406人，相較6月份高出1.5倍，也是僅次於2020年541人，成為近5年第二高。從縣市別排名，為高雄市140人最多，以及台中市128人、桃園市92人、台南市90人、台北市61人。

依照性別區分，今年熱傷害男性人次共927人、占比77%，女性209人、占比23%。依照年齡區分，今年熱傷害0至18歲共67人、占比7%，19至64歲共660人，占比71%，65歲以上則有200人，占比22%。

國民健康署社區健康組組長羅素英表示，民眾夏季喜歡出遊，建議「防曬五裝備」包括寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶並休息降溫，以及適度補充水份。而在戶外容易流汗，若尿液顏色變深，代表水分已大量流失，可於水中增加少許鹽巴，平衡體內電解質。

夏季期間常見熱傷害包括熱經孿、熱衰竭、中暑等，若體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應盡快到陰涼處休息，補充水分或稀釋電解質飲料；若體溫持續上升，無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，出現神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應儘速就醫。

羅素英表示，除了戶外，室內也有可能出現中暑危機，特別是老人家或小孩，因體溫調節能力較差，有些長輩捨不得開冷氣，在家中不通風、穿著悶熱情況下，也有可能出現熱傷害。

國健署與中央氣象局、中央研究院共同開發「樂活氣象APP」，可提供當日及未來一周預告警示天氣。羅素英說，民眾可以透過APP，掌握爸媽居住地當日天氣，若可能出現高溫，可提早致電提醒家中長輩要多補充水分、開冷氣降溫，也要注意是否出現暈眩等不適症狀。

高溫 氣象局

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