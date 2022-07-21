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天熱、飼料貴、需求增漲蛋價 農委會：屬短期效應

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蛋價屢創新高，農委會說，這次雞蛋價格調漲反映供需變化，主要是近期國內旅遊暢旺帶動消費增加，加上天氣炎熱及部分蛋農進行換羽休產影響產蛋效率所致，屬於短期效應。本報資料照片
蛋價屢創新高，農委會說，這次雞蛋價格調漲反映供需變化，主要是近期國內旅遊暢旺帶動消費增加，加上天氣炎熱及部分蛋農進行換羽休產影響產蛋效率所致，屬於短期效應。本報資料照片

雞蛋價格再漲2元引起議論，農委會今天說，這次雞蛋價格調漲反映供需變化，主要是近期國內旅遊暢旺帶動消費增加，加上天氣炎熱及部分蛋農進行換羽休產影響產蛋效率所致，屬於短期效應，市售通路雞蛋供應正常，後續蛋價也會依市場機制及供需情形調整。

農委會表示，今年春節後，雞蛋產量逐步增加，供需趨於平穩，受限於飼料成本較往年大幅上漲，蛋價維持相對高檔。近期國旅需求帶動雞蛋消費明顯增加，但因部分雞農針對已延長生產或生產效能不佳的老蛋雞，進行淘汰或換羽休產，加上近日天氣炎熱，雞隻受到熱緊迫影響產蛋。

農委會說，雞蛋總體供應雖不致於缺蛋，但地區間蛋商加價調蛋情形頻繁，基於反映市場機制，本周一（18日）由雞蛋批發價每台斤50元調漲2元至52元，連動產地價格於周三（20日）隨之由每台斤40.5元調漲至42.5元。

農委會說，面臨飼料成本尚處於相對高點，雞農投產與否取決於生產損益，往年炎夏期間為降低熱緊迫及學校放暑假的影響，雞農會讓雞隻換羽休產方式調解生產，因此該時期雞蛋產量會較平常減少。

農委會表示，今年暑期換羽休產雞隻較多，反映目前農民針對飼料價格及產蛋效益平衡，所做出的生產調整，並預為後續秋冬需求旺季預做準備，屬於正常的生產排程，符合產業之產銷週期，蛋價微幅調漲（每顆0.2元）絕對有助於雞農復產及後續產銷穩定。

雞蛋 農委會 飼料

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