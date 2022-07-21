10億救石斑！ 學校午餐吃石斑 內銷瞬間達標

教育部配合農委會「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，今年9月起到年底，學校午餐每月都可吃一次石斑魚，到年底將可吃4次，額外6億元經費由主計處籌措，最後執行是交由教育部還是漁業署，仍需行政院還在研議。

中國大陸石斑魚禁令後，農委會原本推8億900萬護石斑魚，後來下修為4億元，這次政院再砸6億元，讓學校午餐吃石斑，兩者相加，護石斑魚砸10億元，農委會漁業署表示，除了學校午餐以外，推廣水產品，也不放棄團膳、國軍副食通路。

漁業署代理署長張致盛表示，這是農委會跟行政院提報的專案計畫，一共四次讓所有小朋友都吃到石斑魚，粗估每位學童每餐吃70公克，粗估需要1600公噸的石斑魚，加工後取出504公噸的石斑魚清肉，提供學校午餐食材。

依照農委會原本的規畫，中國大陸的石斑魚禁令後，將會有3600公噸石斑魚受到影響；包括漁民續養1000公噸，內銷1600公噸，加工凍儲及外銷獎勵1000公噸、另有下半年外銷目標300公噸；加上今天宣布的學校午餐吃石斑有1600公噸，內銷規劃瞬間達標。

由於教育部對外公布的官方新聞稿中提到，會把「龍膽石斑」納入學校午餐菜單中，但實際上中國大陸石斑魚禁令影響的是「龍虎斑」；張致盛說，5月份，學校午餐獎勵金從每人每餐6.5元漲到10元時，鼓勵多吃水產品，石斑魚是很好，可以大量供應這麼多人食用的魚種，目前生產七成都是「龍虎斑」，供應會比較可行。

張致盛表示，團膳跟國軍飲食，學童營養午餐等都是推動的方式，國軍副食的水產品供應由全國漁會整合，希望可以多食用不一樣的魚種，成人吃魚的方式和供應，與學校午餐不同，可以採用全魚，吃石斑魚，漁業署沒有放棄團膳、國軍副食的推廣。