快訊

川普一家出席前妻喪禮 罕露面么兒「200公分身高」引注目

北捷又發生異常！文湖線下班時間「突停駛」 百位旅客被迫下車

新冠確診後腦霧怎麼辦？這類食物可多攝取

經濟日報／ 新聞部編輯中心
管花肉蓯蓉。業者/提供
管花肉蓯蓉。業者/提供

台灣感染新冠肺炎的人數已經超過400萬人，雖然病例逐漸下降，但每天仍有兩萬多人確診。加上變種病毒肆虐，國外疫情再起，民眾還是不能掉以輕心。根據世界衛生組織統計，65歲以下確診病例中，每五個人就有一人出現長新冠的症狀。

包括疲勞，肺纖維化，腦霧等後遺症。其中，腦霧最為常見。腦霧是一種大腦暫時退化的狀態，很多人感染新冠肺炎痊癒之後，出現了記憶力減退，思考變慢的情況。事實上，就算沒有感染肺炎，也有越來越多人因為生活習慣，還有工作壓力，導致年紀輕輕就出現忘東忘西的症頭。

神經內科醫師翁資盛表示，及早加強腦部保養，不但可以改善腦霧，也可以降低失智的風險。而補腦，也不難，日常生活中就可以輕易從食物攝取中做到腦部保養。像是多吃綠色蔬菜，補充抗氧化物質，而且綠色蔬菜富含葉酸，胡蘿蔔素，葉酸，維生素等等。醫生提醒，自由基對於大腦的傷害，不會以疼痛來表現，而是從記憶力衰退開始，這就是腦部功能退化的警訊。

他建議，除了多吃深色蔬菜，常吃富含不飽和脂肪酸Omega-3的魚類，也可以補充好的油脂，保護腦細胞，降低發炎機率。同樣含有植物性Omega-3的食物，就屬核桃堅果類了。不能食用深海魚類的人，可以選擇核桃、杏仁、腰果等等堅果來替代。不只深海魚類和堅果，多吃莓果類，也可以因為當中的類黃酮，產生保護大腦的功效。

要補腦，不只多吃上述的食物，也有很多民眾選擇針灸，或是吃中藥調養。中藥材熟地、白芍、麥門冬、黨蔘可以補氣益血，幫助腦神經修復，五味子、桔梗、知母有滋陰除煩功效，龍骨、遠志、石菖蒲可以安神益智。

除了食補，藥補，目前市面上也有很多護腦的保健品。有沙漠人蔘之稱的管花肉蓯蓉萃取物「AIE2」就取得15 國32項專利認證，經人體臨床試驗，管花肉蓯蓉的活性成分「苯乙醇甘」可調節神經遞質的代謝，有助於神經細胞修復再生。

新冠肺炎 腦霧 魚類

延伸閱讀

陽明交大腦白質分析技術 助預測心血管疾病風險

適度飲酒也有害 研究：一週三杯啤酒恐致腦損傷

陽明交大估算腦血管年齡 有效預測心血管病變風險

馬斯克上傳「大腦資料」到雲端：我還跟與虛擬的自己交談

相關新聞

北捷又發生異常 文湖線通勤時間列車「突然停在半路上」

台北捷運又發生異常，有民眾發文表示，正在搭乘文湖線從南京復興站前往中山國中站，列車突然停在半路上，到站後發現月台滿滿都是...

台南憲兵隊登門查水表？ 台灣郵政產業工會抱不平

「台南憲兵隊登門找產工，有何貴幹？」台灣郵政產業工會發文，指前天下午兩位台南憲兵隊兩便衣憲兵找上門，找工會理事長關心起中...

10億救石斑！ 學校午餐吃石斑 內銷瞬間達標

教育部配合農委會「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，今年9月起到年底，學校午餐每月都可吃一次石斑魚，到年底將可...

新冠確診後腦霧怎麼辦？這類食物可多攝取

台灣感染新冠肺炎的人數已經超過400萬人，雖然病例逐漸下降，但每天仍有兩萬多人確診。加上變種病毒肆虐，國外疫情再起，民眾...

房子飛了／透過這制度移轉房產 專家：另一半有所有權也賣不掉

劉姓男子婚後買屋給妻，妻外遇離婚卻要不回，有專家指出，在國內丈夫買房登記妻名下，被視為是一種愛妻的表現，然而也不能當無限ATM，還是要講求公平，房產與其全登記在另一半名下、或登記一人一半，離婚後還是會有分產爭產問題，其實還有一種國人很少用的登記制度，不僅可以保障經濟弱勢的一方，也不用擔心房產遭奪走變賣。

查水表？ 台南憲兵隊登門找台灣郵政產業工會理事長惹議

台灣郵政產業工會今日表示，19日下午3時許，有兩位來自台南憲兵隊的便衣憲兵，直接來到台南郵局第一投遞股，指名找理事長廖迺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。