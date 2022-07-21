親友接機更方便 桃機宣布免費停車延長至一小時

自6月15日開放入境旅客親友接送以來，有近3成入境旅客是由親友接送方式前往檢疫地點，機場公司為提升服務品質，讓親友接送更便利，自今天（21日）零時起，將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。

桃園機場公司表示，桃園機場2022年上半年入境旅客人數為73.4萬人次，較去年同期成長61%，自6月15日開放入境旅客親友接送以來，近30%入境旅客為由親友接送方式前往檢疫地點。

機場公司指出，由於旅客入境後仍須完成唾液採檢，才能前往親友接送區，為避免親友於接送區路緣長時間停等影響周邊交通，機場公司自（21日）零時起將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。機場公司也提醒民眾，接機時建議將車輛停放至2號、4號停車場。