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親友接機更方便 桃機宣布免費停車延長至一小時

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影

自6月15日開放入境旅客親友接送以來，有近3成入境旅客是由親友接送方式前往檢疫地點，機場公司為提升服務品質，讓親友接送更便利，自今天（21日）零時起，將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。

桃園機場公司表示，桃園機場2022年上半年入境旅客人數為73.4萬人次，較去年同期成長61%，自6月15日開放入境旅客親友接送以來，近30%入境旅客為由親友接送方式前往檢疫地點。

機場公司指出，由於旅客入境後仍須完成唾液採檢，才能前往親友接送區，為避免親友於接送區路緣長時間停等影響周邊交通，機場公司自（21日）零時起將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。機場公司也提醒民眾，接機時建議將車輛停放至2號、4號停車場。

此外，在親友接送政策開放後，往台中以南的入境旅客亦可自桃園機場搭乘防疫巴士，至各縣市下車處再由親友接駁至檢疫地點，可避免親友長途開車接送勞累，旅客可依自身需求選擇合適交通方式。

桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，便利親友接送。圖為入境旅客親友接送區。記者黃仲明／攝影
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，機場公司也提醒民眾，接機時建議將車輛停放至2號、4號停車場。圖／機場公司提供
桃園機場自7月21日零時起，停車場免費停車時間由30分鐘延長為1小時，機場公司也提醒民眾，接機時建議將車輛停放至2號、4號停車場。圖／機場公司提供
往台中以南的入境旅客可自桃園機場搭乘防疫巴士，至各縣市下車處再由親友接駁至檢疫地點，旅客可依自身需求選擇合適交通方式。圖／機場公司提供
往台中以南的入境旅客可自桃園機場搭乘防疫巴士，至各縣市下車處再由親友接駁至檢疫地點，旅客可依自身需求選擇合適交通方式。圖／機場公司提供

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