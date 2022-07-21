聽新聞
test
0:00 / 0:00
親友接機更方便 桃機宣布免費停車延長至一小時
自6月15日開放入境旅客親友接送以來，有近3成入境旅客是由親友接送方式前往檢疫地點，機場公司為提升服務品質，讓親友接送更便利，自今天（21日）零時起，將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。
桃園機場公司表示，桃園機場2022年上半年入境旅客人數為73.4萬人次，較去年同期成長61%，自6月15日開放入境旅客親友接送以來，近30%入境旅客為由親友接送方式前往檢疫地點。
機場公司指出，由於旅客入境後仍須完成唾液採檢，才能前往親友接送區，為避免親友於接送區路緣長時間停等影響周邊交通，機場公司自（21日）零時起將免費停車時間由30分鐘延長為1小時，鼓勵接機民眾善用免費停車措施。機場公司也提醒民眾，接機時建議將車輛停放至2號、4號停車場。
此外，在親友接送政策開放後，往台中以南的入境旅客亦可自桃園機場搭乘防疫巴士，至各縣市下車處再由親友接駁至檢疫地點，可避免親友長途開車接送勞累，旅客可依自身需求選擇合適交通方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言