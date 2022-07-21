民眾參加國旅補助超踴躍 交長王國材：下半年加強國際宣傳

交通部悠遊國旅補助方案方案於15日上路，由於補助額度有限，用完為止，民眾參與相當踴躍。根據觀光局統計，截至目前為止，特色團遊已申請團數為2000團，另觀光遊樂業有12萬人次入園；個人申請住宿補助則有16萬間。

交通部長王國材今日表示，悠遊國旅補助方案上路後有加乘效果，帶動國內旅遊風潮，期待民眾可以趁此機會體驗台灣的好山好水好風光。另也請觀光業者、遊覧車業者務必提供最好的遊程與服務，讓國人有更深入、更好感的國旅感受。

在國際行銷方面，觀光局將透過觀光交流會議聚焦疫後觀光議題，其中台韓觀光交流會議已於6月30日召開，下半年還有台日觀光交流會議與台越觀光交流會議，分別預計在9月、10月登場。王國材強調，藉由會議舉辦與加強行銷宣傳，將全力推動國際觀光。