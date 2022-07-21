快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

巨鼠4樓外牆上奔馳！想鑽進住家下秒慘了 驚悚影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾參加國旅補助超踴躍 交長王國材：下半年加強國際宣傳

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
悠遊國旅補助上路，民眾參加相當踴躍，交通部長王國材透露下半年要跟日本、越南觀光團體舉辦交流會議，加強國際宣傳。報系資料照
悠遊國旅補助上路，民眾參加相當踴躍，交通部長王國材透露下半年要跟日本、越南觀光團體舉辦交流會議，加強國際宣傳。報系資料照

交通部悠遊國旅補助方案方案於15日上路，由於補助額度有限，用完為止，民眾參與相當踴躍。根據觀光局統計，截至目前為止，特色團遊已申請團數為2000團，另觀光遊樂業有12萬人次入園；個人申請住宿補助則有16萬間。

交通部長王國材今日表示，悠遊國旅補助方案上路後有加乘效果，帶動國內旅遊風潮，期待民眾可以趁此機會體驗台灣的好山好水好風光。另也請觀光業者、遊覧車業者務必提供最好的遊程與服務，讓國人有更深入、更好感的國旅感受。

在國際行銷方面，觀光局將透過觀光交流會議聚焦疫後觀光議題，其中台韓觀光交流會議已於6月30日召開，下半年還有台日觀光交流會議與台越觀光交流會議，分別預計在9月、10月登場。王國材強調，藉由會議舉辦與加強行銷宣傳，將全力推動國際觀光。

國旅補助 交通部長 王國材

延伸閱讀

他驚覺「台灣旅宿價格超敢開」 網抖關鍵：吃定旅客市場需求

出國旅遊露曙光？ 王國材：請觀光局研擬取消禁團令

振興補助上路國旅市場回溫 王國材盼觀光業多點耐心

相關新聞

旅宿業者趁國旅振興偷漲價 觀光局：可取消補助資格

觀光局悠遊國旅專案甫上路，卻傳出有旅宿業者聽聞民眾要使用補助方案，竟藉機漲價。交通部觀光局今日嚴正聲明，活動開跑前即已多...

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

foodpanda自上個月7日起開收平台費，不論是否訂閱制會員，只要從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區...

花蓮玉里40.7度創今年最高溫 花蓮2測站破40度鄭明典驚呼

高溫天氣持續，中央氣象局玉里測站於今日下午1時40分觀測到40.7度高溫，為今年自動測站測到的最高溫；花蓮卓溪40.3度...

「水水的」正常！天熱蛋雞多喝水 雞蛋變水蛋 蛋農點出一方法解決

餐飲業和烘焙業者近日發現雞蛋品質參差不齊，有些正常，有些「水水的」，敲開雞蛋才知道是不良品；彰化縣二林地區是台灣蛋雞主要...

台鐵8月起恢復全部列車行駛 加碼增開5列次新自強號

因疫情影響，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，台鐵宣布8月1日起恢復全部列車行駛，不過原莒光號82次及81次團體...

氣象局發布高溫警訊！婦人步道健行不適 消防員護送下山

中央氣象局今天發布高溫資訊，新北市為橙色燈號，有38℃極端高溫出現機率。新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。