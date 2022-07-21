糖尿病男積極治療擺脫藥物 輕忽追蹤致復發

台南1名50歲男子診斷出糖尿病後積極接受治療，慢慢脫離胰島素及藥物治療，穩定後卻未定期接受門診追蹤，不久後病情復發，治療又要重新來過，醫師呼籲勿輕忽追蹤重要性。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠今天告訴中央社記者，這名病患約5年前診斷出糖尿病後積極接受治療，在胰島素、口服藥及規律生活型態下，血糖穩定達標，病況穩定後慢慢脫離胰島素及調降口服藥劑量。

葉乃誠表示，病患約2年前成功脫離血糖藥物，純粹以飲食及生活型態控制，但在門診接受追蹤1、2次穩定後，就從規律追蹤患者名單上消失，後來再次見面時，病患的空腹血糖值竟再次突破200，病患自以為糖尿病已經治癒，面對復發的病情感到相當苦惱，但也只能接受幾乎是重新來過的療程。

葉乃誠指出，這種情形稱為糖尿病緩解，臨床上有一些病友，尤其是剛診斷就很積極控制者，可順利脫離藥物，在單純飲食、生活型態控制下，至少3個月無糖尿病藥物情形下，維持穩定血糖達標狀況。

葉乃誠表示，有些人在自覺病情穩定後開始輕忽，追蹤變得不規則，出現血糖突然變高情況，但若能接受穩定追蹤，醫師一旦發現退步趨勢，可以馬上察覺，透過衛教病人的生活型態並予修正，病人才能真正維持不用糖尿病藥物來控制糖尿病。

葉乃誠指出，臨床上發現，早期越積極治療，達到糖尿病緩解機會越高，但即使已經處於糖尿病緩解狀態，仍應定時追蹤血糖狀態、糖化血色素數值，同時糖尿病相關併發症一樣不可忽略。