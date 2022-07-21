蛋價再漲2元瘦荷包 陳吉仲：台灣農產品價格相對穩定

台灣缺蛋狀況持續長達半年以上，天熱、飼料貴，雞蛋價格再漲2元；物價一直漲，實質薪資卻不漲，國民黨今天召開記者會表示，民進黨政府若讓人民連蛋都吃不起，那就只好請執政黨「滾蛋」。

農委會主委陳吉仲今天參加台北微風超市聯合台南精品水果展銷會，他表示，跟世界其他國家比起來台灣農產品價格相對穩定，請國民黨委員下鄉了解實際狀況。

因為飼料價格高漲，加上天熱產蛋率急速下降，以及蛋雞大量換羽和暑假旅遊旺季需求大增，蛋商推估現階段日缺百萬顆蛋以上，因此價格再漲2元，這是今年第4度調漲蛋價，從今年1月的34.5元一路上漲到42.5元，漲幅達23%，再創史上新高點，零售價格持續向上攀升，消費者生活壓力更大。

陳吉仲說，請國民黨委員要去了解實際的狀況，全球各地包括加拿大、美國的通膨非常的嚴重，台灣在相關農產品的價格是相對非常穩定的，蛋價上漲，因為之前的飼料成本上漲，此外，需求在疫情恢復以後，餐廳、旅遊東部南部跑，才會需求提升，農委會才會做相關調度。

陳吉仲表示，因為這些因素，才導致雞蛋價格上揚，每台斤上漲2元、10顆蛋，雞蛋上漲的金額，會盡量讓消費者購買得起，未來掌握玉米大豆價格8、9月會回穩，飼料成本價格也會跟著回穩，後續也會依照市場供需，滿足消費者與農民；如果農民沒有一定利潤，是沒辦法生產的。

他說，請國民黨委員不要在台北，請他們到彰化、屏東、雲林了解實際狀況；農委會的責任是要穩定供應給2300多萬消費者，不只是雞蛋，所有糧食安全都是農委會要供應的。

媒體追問意思是否是雞蛋價格現在在高峰，之後就會往下掉？陳吉仲並沒有正面回答，他說，現在價格是供需市場運作的結果，現在提供的資訊是，有掌握8、9月玉米黃豆的進貨價格，比高峰6、7月還低，未來認為飼料成本調降以後，農民生產成本減少，自然而然，供需就會依照市場機制反應出來。