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氣象局發布高溫警訊！婦人步道健行不適 消防員護送下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝

中央氣象局今天發布高溫資訊，新北市為橙色燈號，有38℃極端高溫出現機率。新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行。接近中午走到摩天瀑布覺得身體不適。消防隊員獲報登山救援，護送她下山，送醫檢查無大礙。

氣象局今天表示，受太平洋高壓影響，今天台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，並要注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

新北市消防局今天近午11時32分接獲報案，三貂嶺步道有人身體不適，需要救援。消防局第6大隊消防隊員上山救援，中午12點44分見到約70歲董姓婦人，意識清楚，但身體不適，隨即護送下山。

抵達步道入口處，董婦的血壓、心跳已回復正常，但因仍表示感覺頭暈，救護人員將她送往醫院檢查，休息後無大礙。

新北市消防局第6大隊長莊渝淵提醒民眾，近日天氣炎熱，登山民眾務必注意自己的體能狀況，並要備妥登山裝備，掌握山區資訊，確定安全無虞才前往爬山，以免發生山難等意外。

新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
新北市板橋區董姓老婦人參加里民活動，前往瑞芳區三貂嶺步道健行時身體不適，消防隊員登山救援，護送下山。記者邱瑞杰／翻攝

高溫 氣象局

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