花蓮玉里40.7度創今年最高溫 花蓮2測站破40度鄭明典驚呼

高溫天氣持續，中央氣象局玉里測站於今日下午1時40分觀測到40.7度高溫，為今年自動測站測到的最高溫；花蓮卓溪40.3度、花蓮清水林道39.1度。台北市社子測站也在11時20分測到38.6度高溫，民眾出門應注意熱傷害。

氣象局認定最高溫紀錄是有人測站，玉里屬於自動測站，測出40.7度只能說是今年自動測站最高溫，不會列入正式高溫紀錄。至於今年有人測站最高溫是6月台東測站39.1度。

氣象局持續發布高溫警示，太平洋高壓影響，今天台北市、新北市、桃園市地區，宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、雲林縣、高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。 高溫橙色38燈號：台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣 高溫橙色36燈號：南投縣、雲林縣、高雄市 高溫黃色燈號：基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣。

中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，高溫衝破40度了！