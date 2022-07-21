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大腸直腸癌患者遲就醫 未來5年亡率增15%
台中市68歲黃先生苦於便祕，經豐原醫院查出糞便潛血篩檢呈陽性反應，安排大腸鏡檢查並切除4公分瘜肉，持續追蹤。腸胃科林明賢醫師表示，國外研究指出，2020年因延遲診斷大腸直腸癌患者，未來5年恐比以往增加15%死亡率，呼籲國人定期追蹤檢查，及早治療。
黃先生便祕3個月，日前到豐原醫院肝膽腸胃科就診，經糞便潛血篩檢呈陽性反應。腸胃科醫師林明賢安排大腸鏡檢查，發現大腸內有瘜肉病灶約4公分大，隨後黃先生進行內視鏡黏膜下剝離切除術，成功移除病灶。
林明賢表示，黃先生除了免於開刀的疼痛，透過病理切片檢查結果，瘜肉沒有發展成癌細胞，實屬萬幸。
林明賢提醒，部分民眾或許早已罹患大腸直腸癌，卻遲遲未到院篩檢或檢查，延誤診斷導致病情惡化才就醫，錯過了及早發現、及早治療的黃金時機。
根據國外研究指出，2020年因延遲診斷的大腸直腸癌病人，在未來5年可能比以往增加15%的死亡率。
腸胃科主任何明印提醒，50至75歲國人可配合國健局2年一次的「大腸癌糞便潛血篩檢」；而高風險族群，如大腸癌家族病史者，未滿50歲可利用豐原醫院提供的「醫病共享決策工具」，決定進行糞便潛血篩檢或進一步接受大腸鏡檢查。至於曾患大腸息肉、有血便症狀、排便習慣改變、體重驟減的民眾，何建議，應接受大腸鏡檢查。
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