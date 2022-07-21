太魯閣新景點 連結布洛灣及燕子口伊達斯步道正式開放

太魯閣國家公園內又多一條新步道。太管處新近整修伊達斯步道，即日起對外開放，步道長400公尺，連結布洛灣及燕子口兩個景點，沿途盡是茂密的闊葉林地，炎炎夏日不受陽光直曬，可感受山風拂面的清涼，太管處還拍攝12公分鐘的影片放在網路上，讓民眾搶先看。

太管處指出，伊達斯步道修建在布洛灣台地的邊坡上，從布洛灣向下走到中橫公路，海拔落差達120公尺，全程都是架高的棧道、棧橋及砌石階梯，幾乎都在茂密闊葉林裡，不受陽光直曬，可以感受到清涼的山風拂面，鳥鳴、蟬聲不絕於耳。

布洛灣端入口在布洛灣遊憩區伊達斯廳旁邊，和通往布洛灣吊橋是同一個入口，從布洛灣一路直下到中橫公路，這一段相當陡，步行約15分鐘，到中橫公路可往東到溪畔水壩、經長春祠再下到太魯閣，往西穿過布洛灣隧道可到燕子口、靳珩橋，欣賞壯麗的太魯閣峽谷。

從中橫公路往布洛灣走則是一路上坡，約需20分鐘，到布洛灣可從吊橋居高臨下俯瞰燕子口峽谷，或到環流丘公園步道散步，也別錯過太魯閣文物展示館。