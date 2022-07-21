聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮玉里39.7度、北市社子38.6度高溫 慎防熱傷害
根據中央氣象局資料顯示，花蓮玉里下午1時飆出39.7度高溫，排名第二的花蓮卓溪39.4度，花蓮清水林道39.1度。台北市社子則是上午11時20分就出現38.6度高溫。
太平洋高壓影響，中央氣象局持續發布高溫資訊，今天台北市、新北市、桃園市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言