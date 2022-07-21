99歲「老頑童」開心手術後奪全國羽球奪冠 轟動羽林

台中百歲「老頑童」林友茂曾被認證為金氏世界記錄最年長的羽球選手，去年八月因稍微運動會胸悶、喘，就醫後以99歲高齡接受經心導管主動脈瓣置換手術，術後恢復良好，重返球場，與其子聯手拿下世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽奪全國父子組冠軍，轟動羽林。

台中榮總副院長傅雲慶說，醫學文獻記載曾有107歲病患成功接受此項手術並康復，林友茂以99歲高齡，在術後成功返回球場參與比賽且獲得冠軍，則是另一個世界紀錄。

林友茂說，他自稱「老頑童」，50歲時開始接觸羽球，98歲時，在「羽球之父」吳文達創辦的清晨盃羽球賽和兒子林斯強創下連續38年奪冠紀錄，並與小75歲的孫子林昱凱一同挑戰祖孫組賽事，經申請成為金氏世界記錄最年長的羽球選手。

林友茂指出，去年五月因疫情，球場關閉沒有打球，去年八月球場重新開放，但他覺得體力下降，稍微運動就會胸悶氣喘，在10月5日向台中榮總求診，並表達希望手術後重返球場。

傅雲慶說，林友茂檢查發現有心雜音、主動脈瓣鈣化嚴重狹窄及閉鎖不全。考量林友茂年紀大，傳統開心手術風險相對高，經討論後在去年11月1日施以經心導管主動脈瓣置換術」，術後症狀改善，但追蹤檢查發現瓣膜位置偏低，同年的11月29日第二次心導管調整位置。

林友茂說，術後恢復順利，一個月後參加元旦健行活動，二個月後重返球場，身體持續康復，今年4月參加「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，蔡英文總統出席開幕典禮，父子聯手奪下父子組奪全國冠軍。

傅雲慶說，主動脈瓣膜狹窄是常見的且嚴重的退化性心臟疾病，好發於70歲以上，若無妥善治療恐致心衰竭，甚至死亡。傳統治療以外科手術更換瓣膜，近年發展微創的經導管主動脈瓣置換（TAVI），技術成熟，具傷口小，免開胸，危險性低，復原快等優點，術後患者可在短期內恢復正常生活，工作，甚至運動。