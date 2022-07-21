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白面鼯鼠現身阿里山遊樂區 模樣超萌遊客驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拍下白面鼯鼠可愛萌樣。圖／王德合提供
阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拍下白面鼯鼠可愛萌樣。圖／王德合提供

嘉義阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拿相機拍下白面鼯鼠可愛萌樣。

本土疫情爆發期間，減少人為干擾動物生態，疫情緩，王德合日前與嘉中老同事上阿里山旅遊，他說，除阿里山生態、森林浴，讓人身心紓暢，還意外看到夜行性動物白面鼯鼠，連保育鳥帝雉也出來見客，多雨盛夏的阿里山林，滿山幻千的綠，此時不上山，更待何時。

晚間拍攝園區體型嬌小白面鼯鼠，現身水泥建築物，模樣可愛，圓滾滾、毛茸茸外表，加上圓圓耳朵及短短小手，好像宮崎駿動畫電影「龍貓」。

白面鼯鼠是可遇不可求「夜間小精靈」，雖未列入保育野生動物，但數量少又是夜間出沒，少有觀察紀錄，生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，白面鼯鼠夜行性動物，有領域性，不易發現拍照，阿里山遊樂區生態保育好，白面鼯鼠逐漸增加。

竹崎鄉光華村頂笨仔文化發展協會長期保育白面鼯鼠，成為族群最高的地方，白面鼯鼠屬松鼠科，是夜行性哺乳類動物，白天躲在樹洞，黃昏出外覓食，以嫩芽嫩葉、種子及果實為主食，尾巴比身體長，頭部前半面白色，滑翔皮膜摺收在腹側，生活海拔1000公尺以上原始林地，台灣有小鼯鼠、大赤鼯鼠及白面鼯鼠等3種飛鼠。

阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拍下白面鼯鼠可愛萌樣。圖／王德合提供
阿里山森林遊樂區嬌客白面鼯鼠現身，讓上山旅遊的嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合驚喜，拍下白面鼯鼠可愛萌樣。圖／王德合提供

阿里山 疫情 嘉義

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