蛋價高漲破60% 藍籲農委會要做事

「農委會應該從根源了解蛋價為何高漲，不是推給市場機制！」國民黨文傳會主委王育敏21日表示，農曆年出現缺蛋危機，農委會除了從國外臨時引進蛋，還說要控制蛋價，但每斤蛋去年至今已漲超過60%，民眾痛苦不堪，農委會要拿出辦法。台北市議員張斯綱也針對我國農產品出口遭驗出新冠，要求農委會加強監督。

蛋價高漲主婦難受

王育敏說，去年每台斤蛋價32.35元，但到今年已經52元，漲幅高達61%，農委會在過年時說3月中蛋荒會緩解，還說蛋價不能漲太高，但目前看來都沒有作為。她痛批，農委會之前解決的方法都是從國外進口蛋，並非從根本解決問題，王育敏呼籲農委會要對蛋價高漲的原因，進行更多調查。

張斯綱則說，在台北買排骨飯、雞腿飯都要100元以上，通膨已經讓民眾的生活快過不下去了，蔡政府總說「經濟成長的果實全民分享」，但從農委會主委陳吉仲的行為來看，「都是在跟市場對著幹」，包括明知我國農產品高度倚賴陸港澳市場，卻放任農產品遭檢驗病毒而無法出口，銷往日本的農產品也有瑕疵。

蔡總統重視吃蛋權

他提醒農委會要加強監督農產品的產銷、冷鏈等環節，才能讓我國農產品安心出口，不是每次都怪罪給中國，或是動員國人購買。文傳會副主委陳偉杰也不滿表示，經濟成長率雖然高，但據統計，全台有46%收入被通膨吃掉，只有製造業薪水成長2.97%，其餘都下跌，「民眾無法對蔡政府的漂亮數據有感。」

新北市議員江宜臻則指出，從蔡總統出書《洋蔥炒蛋》，到她就任總統前以雞蛋款待時代雜誌記者，都顯示蔡總統應該很重視民眾吃蛋的權利，但現在卻讓民眾面臨蛋荒，過去國民黨就多次呼籲蔡政府要控制物價，可如今通膨節節高升，行政院卻說「物價穩定小組都有持續監控」，顯得很矛盾。

從根本解決問題

因此，國民黨呼籲農委會要從根源解決蛋荒，並加強輔導農民產銷、冷鏈的病毒檢驗，不要再以「國際大環境影響」等藉口推託，並向民眾說明為何缺蛋與有解決方法。王育敏直言，如果蛋價高只會推給市場機制，「那還要農委會幹嘛？」

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