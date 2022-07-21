聽新聞
test
0:00 / 0:00
山友注意 大雪山林道這2時段管制通行
炎炎夏日，許多民眾到山區健行、避暑。東勢林管處有鑑於夏季日夜溫差大、午後雷雨影響，將於明天、26日至28日，大雪山林道33至38公里處施作柏油路改善工程，屆時整點放行10分鐘，請民眾留意通行。
東勢林區管理處表示，為了提供用路人安全的行車空間，大雪山林道預計於明天、26日至28日進行33至38公里處的路面柏油改善工程，現場將進行交通管制，整點放行10分鐘，請前往大雪山林道的用路人小心通行。
東勢林管處指出，大雪山林道邊坡土石受日夜溫差及夏季常有午後雷陣雨影響，易有落石無預期崩落，造成交通中斷，東勢處除隨即派機具處理，以維持林道暢通外，請遊客在林道健行或行車時，注意自身安全，不要在林道上逗留。
東勢林管處呼籲，林道停車空間有限，尤以15-35K路段沿線，常因假日湧入過多車輛，易發生車輛違停、野炊、宿營等情形，造成交通阻滯，影響過往遊客之行車動線及安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言