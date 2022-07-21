山友注意 大雪山林道這2時段管制通行

炎炎夏日，許多民眾到山區健行、避暑。東勢林管處有鑑於夏季日夜溫差大、午後雷雨影響，將於明天、26日至28日，大雪山林道33至38公里處施作柏油路改善工程，屆時整點放行10分鐘，請民眾留意通行。

東勢林區管理處表示，為了提供用路人安全的行車空間，大雪山林道預計於明天、26日至28日進行33至38公里處的路面柏油改善工程，現場將進行交通管制，整點放行10分鐘，請前往大雪山林道的用路人小心通行。

東勢林管處指出，大雪山林道邊坡土石受日夜溫差及夏季常有午後雷陣雨影響，易有落石無預期崩落，造成交通中斷，東勢處除隨即派機具處理，以維持林道暢通外，請遊客在林道健行或行車時，注意自身安全，不要在林道上逗留。