醫療照護創業少走冤枉路 台大照護創新工具免費下載

國立台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心（台大智活）今推出「醫療照護創新工具」免費下載，協助研究團隊、新創公司等投入醫療照護領域，創新工具聚焦於使用者體驗和服務情境以及商業模式，可縮短公司研發期程，協助各界投入醫療創新專案時事半功倍。

台灣將邁入超高齡社會，產官學近年聚焦於智慧醫療、醫療照護等專案開發，但醫療創新失敗率高，若對使用者不理解、找不到明確的商業模式，將無法設計完整的產品和服務流程，也難將研發技術商品化。

台大智活近年跨界整合設計思考與醫療照護，近期以「臨床需求與經驗洞察」、「服務與商業模式創新」二大階段，推出人物誌、經驗地圖、價值主張藍圖、服務情境構想藍圖、利害關係人圖及商業模式藍圖等六大創新工具，盼有效協助醫療創新團隊導入設計思考，以人為本並聚焦使用者需求，協助創新團隊在開發醫療照護產品或服務時事半功倍。

台大智活中心主任劉佩玲表示，「醫療照護創新工具」能釐清創新目標、減少試錯的次數。近期台大智活與台大國際產學聯盟合作，成功協助台大生技研究團隊運用醫療照護創新工具解決問題，未來將陸續與相關單位合作。

劉佩玲也說，面對醫療創新的挑戰，設計思考正可運用的創新手法。希望協助醫療創新團隊少走冤枉路，打造以人為本的醫療照護產品和服務。