竹市仲夏藝文季第2場 《魔幻森林》大湳雅公園周六開演

新竹市2022仲夏藝文季登場，市府今天指出，第2場表演邀來被譽為「台灣太陽馬戲團」的舞鈴劇場，將於23日晚上7點在大湳雅公園帶來《魔幻森林》作品，將東方傳統技藝融合音樂、舞蹈、新馬戲、視覺特效、西方劇場表演等，帶給民眾全新體驗。

市府城銷處長林正光指出，舞鈴劇團於1986年成立，至今走過36個年頭，巡演超過30個國家、3千多個場次，曾站上紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院、日本愛知博覽會、上海世博會等地，下月更受邀於愛丁堡國際藝穗節擔綱重要演出。

舞鈴劇團此次為2020年仲夏藝文季後，再度受邀至新竹市展開無售票演出。城銷處指出，舞鈴劇沒有任何語言，使觀眾能夠完全沉浸在舞者肢體、磅礡音樂、舞台燈光、炫目精湛的扯鈴技藝，並搭配原創故事，打造國際獨一無二的舞鈴演出型式（Diabolo Dance）。

城銷處說明，周六演出的《魔幻森林》代表夢想入口，故事內容敘述魔幻之花從天空落下，打開了一個巨大的入口，在花神和藍貓引領下，小女孩走進奇幻世界的入口，透過純真的雙眼探索世界，帶領觀眾展開一段旅行與冒險，並找回失落的愛與友誼。

市府城銷處建議，若民眾自行開車前往，可停放湳雅街公有停車場（湳雅街64號）、武陵路196巷路邊停車格、武陵路橋下停車格、北區區公所停車場等4處；機車則可停放於大湳雅公園機車停車格。

2022仲夏藝文季場次表（免費入場）：

7月23日（六）19:00 舞鈴劇場《魔幻森林》｜大湳雅公園

7月30日（六）19:00 紙風車劇團《三國奇遇》｜天公壇公園

8月06日（六）19:00 唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》｜香山天后宮

8月13日（六）16:30 優人神鼓《鼓聲圓滿》｜青草湖

8月27日（六）19:00 臺灣特技團《我的時代 你的世代》｜普天宮

9月03日（六）19:30 雲門舞集《十三聲》｜市府前廣場