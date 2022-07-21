快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市仲夏藝文季第2場 《魔幻森林》大湳雅公園周六開演

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場。圖為劇照。圖／市府提供
2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場。圖為劇照。圖／市府提供

新竹市2022仲夏藝文季登場，市府今天指出，第2場表演邀來被譽為「台灣太陽馬戲團」的舞鈴劇場，將於23日晚上7點在大湳雅公園帶來《魔幻森林》作品，將東方傳統技藝融合音樂、舞蹈、新馬戲、視覺特效、西方劇場表演等，帶給民眾全新體驗。

市府城銷處長林正光指出，舞鈴劇團於1986年成立，至今走過36個年頭，巡演超過30個國家、3千多個場次，曾站上紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院、日本愛知博覽會、上海世博會等地，下月更受邀於愛丁堡國際藝穗節擔綱重要演出。

舞鈴劇團此次為2020年仲夏藝文季後，再度受邀至新竹市展開無售票演出。城銷處指出，舞鈴劇沒有任何語言，使觀眾能夠完全沉浸在舞者肢體、磅礡音樂、舞台燈光、炫目精湛的扯鈴技藝，並搭配原創故事，打造國際獨一無二的舞鈴演出型式（Diabolo Dance）。

城銷處說明，周六演出的《魔幻森林》代表夢想入口，故事內容敘述魔幻之花從天空落下，打開了一個巨大的入口，在花神和藍貓引領下，小女孩走進奇幻世界的入口，透過純真的雙眼探索世界，帶領觀眾展開一段旅行與冒險，並找回失落的愛與友誼。

市府城銷處建議，若民眾自行開車前往，可停放湳雅街公有停車場（湳雅街64號）、武陵路196巷路邊停車格、武陵路橋下停車格、北區區公所停車場等4處；機車則可停放於大湳雅公園機車停車格。

2022仲夏藝文季場次表（免費入場）：

7月23日（六）19:00 舞鈴劇場《魔幻森林》｜大湳雅公園

7月30日（六）19:00 紙風車劇團《三國奇遇》｜天公壇公園

8月06日（六）19:00 唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》｜香山天后宮

8月13日（六）16:30 優人神鼓《鼓聲圓滿》｜青草湖

8月27日（六）19:00 臺灣特技團《我的時代 你的世代》｜普天宮

9月03日（六）19:30 雲門舞集《十三聲》｜市府前廣場

市府指出，2022仲夏藝文季演出相關資訊，請上新竹市文化局官方網站查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場。圖為劇照。圖／市府提供
2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場。圖為劇照。圖／市府提供
2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場，交通資訊圖。圖／市府提供
2022仲夏藝文季第2場活動邀請舞鈴劇場《魔幻森林》將於23日晚間於新竹市大湳雅公園登場，交通資訊圖。圖／市府提供

新竹 劇場

延伸閱讀

竹市警結合湖光島藝術節 民眾在尋找光獸認識反毒打詐

林智堅論文延燒 竹市議員李妍慧對朱立倫、柯文哲、賴香伶提告

竹市周五開打嬰幼兒莫德納 施打站增3大貼心措施

高虹安談竹市國際城市交流 藍綠有共識

相關新聞

免飛澎湖！ 今夏最新「北海岸天人菊」異國風美景 艷紅花海配蔚藍海洋必收藏

喜歡花也喜歡海的朋友們看過來！ 新北海岸線最新一片橘紅色花毯綻放，位於石門的「風箏公園」近期整理好的步道旁，滿開一片嬌嫩紅艷的天人菊美景花海，頓時讓北海岸多了一處吹著夏日海風的異國風景點。

許一晚遠離塵囂！ 好愜意的「6 間苗栗住宿」 讓我的口袋名單也成為你的

udn走跳旅遊／大花說 苗栗民宿預訂，苗栗住宿推薦2022，ig收藏中的苗栗民宿有哪些？暫離忙碌不是罪，休息後的起步才能飛，精選 6 間愜意到不行的苗栗住宿，許自己一晚愜意，入住吧！

480秒「台北大稻埕情人節」煙火來了！限量VIP搖滾區卡位，還有柯震東、Faye與原子少年助陣演唱會市集

號稱全台灣最具代表七夕慶祝活動的「2022大稻埕情人節」要來了，除了規劃文青市集、打卡活動與多組歌手藝人演出助陣外，最重要的是還有長達480秒的超狂煙火秀，現在還推出限量VIP遊程票券，直接免卡位搖滾區欣賞煙火喔，快揪團看起來！

全台第一家「寵物友善設計」的旅館！毛孩可上床、入泳池

「悠遊國旅」住宿優惠補助 7 月 15 日上路，高雄多野樂旅館搶攻毛孩商機，8月底前入住，再享高雄市政府加碼補助，最高每...

野老朝雄「CONNECT連結」展 台日共創祈福千紙鶴

日本圖紋藝術家野老朝雄，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」圖紋設計2020東京奧運會徽，在許多人心中留下深刻印象。這...

此生必住的夢幻旅館！瑞士馬特洪峰3100 驚喜開箱

到訪瑞士數回，若說此行最驚嘆時刻，我想，絕對是在全歐洲海拔最高旅館「3100 Kulmhotel」，打開房門的那一瞬間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。